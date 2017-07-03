عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعداداتها للعام الدراسي المقبل 2017/2018 وفيما يخص الهيئة التعليمية وسد احتياجات المناطق في بعض التخصصات التي تحتاج الى اعادة توزيع لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الكوادر ابلغ قطاع التعليم العام المناطق التعليمية بإجراء عملية نقل إجباري لما يقارب 112 معلما بين المناطق وحسب الحاجة.



وحدد القطاع في نشرته التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها التخصصات التي يشغلها المعلمون وهي: مادة الحاسوب، حيث يتم نقل 30 معلما من منطقة مبارك الكبير التعليمية الى منطقة الأحمدي التعليمية، ونقل 15 معلما من حولي التعليمية الى منطقة الفروانية التعليمية، كما يتم نقل 25 معلما في مادة الاجتماعيات من منطقة الجهراء التعليمية الى العاصمة، بينما ينقل 5 معلمي ديكور من منطقة حولي التعليمية 2 الى الجهراء و3 الى الأحمدي، اضافة الى نقل 3 معلمين من منطقة الفروانية التعليمية الى الجهراء.



واشارت النشرة الى نقل 29 معلم كهرباء منهم 15 من حولي الى الأحمدي و11 من العاصمة للجهراء و3 من مبارك الكبير الى الأحمدي، بينما يتم نقل 5 معلمين من مادة الجيولوجيا منهم 2 من منطقة الجهراء التعليمية الى العاصمة 3 من منطقة مبارك الكبير التعليمية الى الفروانية التعليمية.