آلاء خليفة

التقى نائب مدير الجامعة العربية المفتوحة للشؤون الأكاديمية د.عبدالله العجمي مع الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) د. خالد الرشيد وذلك في إطار إقامة إتفاقية مشتركة بين الجامعة واللجنة تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير العمل الإنساني.

من جانبه، هنأ د.عبدالله العجمي د.خالد الرشيدي لتسلمه منصب الأمين العام للجنة ثم شرح له رسالة الجامعة العربية المفتوحة ونوعية نشاطاتها التي تهدف للتطوير الإنساني في سبيل التنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي، مؤكدا ان الجامعة العربية المفتوحة واحدة من مبادرات برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، موضحا مدى توافق الجامعة واليونسكو في توجهاتهما.

و ناقش الطرفان بنود اتفاقية التعاون المقترحة بين المؤسستين على أن تضم نقاطا كمنحة اليونسكو في الجامعة «كرسي اليونسكو»، ونادي اليونسكو الطلابي.



وقد اتفق الطرفان على مراجعة تفاصيل بنود اتفاقية التعاون بينهما والتوقيع عليها قريبا بشكل رسمي.