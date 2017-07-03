عبدالله الراكان

كشف مدير ادارة القبول وتسجيل المتدربين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حمود القطان ان الادارة فتحت باب التسجيل في معاهد الهيئة منذ 23 يونيو الماضي وتستمر حتى 10 الجاري، مشيرا إلى ان عدد المتقدمين وصل إلى 1500 متدرب ومتدربة وان الادارة مستمرة باستقبال طلبات المتقدمين على الموقع الالكتروني ومقر التسجيل في العديلية ـ صالة 7 لاستقبال الاستفسارات الخـــاصــة بالتسجيل واستلام اوراق المتقدمين.

واضاف القطان في تصريح لـ «الأنباء» ان الدورات لحملة الثانوية العامة هي دورة عامل حفر آبار بترولية للكويتيين من البنين فقط ومدتها سنة واحدة ودورة ضابط دبلوم هندسة اطفاء للبنين، ودورة رقيب مفتش وقاية للبنات، مشيرا إلى ان تخصصات شهادة الصف التاسع وما دونه هي دورة وكيل عريف مكافحة مشغل آليات إطفاء ودورة سجلات طبية ودورة طباعة وتسجيل بيانات وتوجد دورات للبنات وهي تنفيذ خدمات بلدية ودورة سجلات طبية ومساعد مفتش جمارك وطباعة وتسجيل بيانات.

واشار إلى مواعيد البنين ستكون في الشهر الجاري ايام 2 و4 و6 و10 و12 والبنات ستكون في ايام 3 و5 و9 و11 و13 من الشهر الجاري.

وتقدم القطان بالشكر إلى اتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على جهودهم المبذولة في المساعدة في تسجيل الطلبة.