ثامر السليم

أشاد مدير جامعة الكويت د.حسين الانصاري بمستوى مشاريع طلبة كلية الهندسة والبترول المشاركين في معرض التصميم الهندسي الـ 32 مبينا انها «قدمت أفكارا جديدة يمكن تطويرها لدعم خطة التنمية في البلاد». وقال الانصاري في تصريح للصحافيين أمس الاثنين على هامش افتتاح المعرض ان جامعة الكويت تعتبر البيئة الحاضنة لهذه للمشاريع الطلابية من خلال تقديم الخبرات العلمية التي يكتسبها الطلبة من الجامعة. وأوضح ان المعرض، الذي يقام لطلبة الكلية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمشاريع التصميم الهندسي وتحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان على مدى يومين بفندق كراون بلازا، يعد فرصة للتعرف على ابداعات وأفكار الطلبة من خلال عرض مشاريعهم على المجتمع والشركات التي تهتم بالهندسة، مشيرا الى انه لمس انجازات وإبداعات عديدة للطلبة من خلال المشاريع المميزة المشاركة في المعرض.

من جانبه، قال عميد كلية الهندسة والبترول د.عبداللطيف الخليفي في تصريح مماثل ان مشروع التخرج مقرر إلزامي على جميع الطلبة وهو محصلة ما تمت دراسته بالكلية، مشيرا إلى أن الطالب يتعلم منه روح الفريق الواحد وكيف يشارك بأفكار جديدة ويطبق ما تعلمه بالمقررات الدراسية على الحياة العملية. من جهته، أعرب الوكيل المساعد لقطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة شفيق السيد عمر نيابة عن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان راعي المعرض عن فخره بمستوى المشاريع والأفكار الهندسية التي قام عليها شباب الكويت في تقديم حلول مبتكرة لمشاكل تحاكي الواقع. وقال السيد عمر ان المشاريع تظهر الجانب المهني للطلبة ورؤيتهم العملية وتهدف الى تقوية قدراتهم الهندسية، داعيا الجهات المعنية إلى تبني هذه المشاريع. ويشارك في المعرض طلبة خريجون في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بـ 123 مشروعا هندسيا يقدم أفكارا جديدة ومتطورة في مجالات الهندسة المختلفة قام بها 497 طالبا وطالبة.