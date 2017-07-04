تدريب الطلبة على اتخاذ القرارات الصائبة عبر تزويدهم بالمعرفة المطلوبة منذ أن أطلقت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) للمرة الأولى برامجها التدريبية والقطاع المصرفي داعم لها ممثلا في بنك الكويت الوطني، وبنك بوبيان، وبنك الخليج. فقد اعتادت هذه البنوك الثلاثة على تقديم فرص تدريب سنوية للطلبة، بحيث تلبي المتطلبات الضرورية التي يحتاجها الطلبة من كلية إدارة الأعمال في كل فصل دراسي، حيث ان البرامج مصممة لإعداد الطلبة بالخبرة العملية في بيئة عمل مهنية، ما يضمن لهم انتقالا ناجحا إلى سوق العمل بعد التخرج.

وحول هذه البرامج التدريبية، قالت مدير إدارة تطوير الأعمال والتعاون المؤسسي م. ناهد العبيد «يوفر القطاع المصرفي سنويا مجموعة من الدورات المتخصصة لطلبتنا بكلية إدارة الأعمال، حيث تتيح هذه البرامج فرصة التعرف على بيئة الأعمال واكتساب الخبرات وإبراز ما لديهم من قدرات تؤهلهم للانخراط في وظائف مهنية مستقبلا».

بدوره، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني «إن برنامجنا التدريبي صمم لكي يكون بداية ناجحة للخريجين الجدد، وذلك عن طريق تزويدهم بالمعرفة المطلوبة، وتدريبهم على كيفية اتخاذ القرارات الصائبة. هذا البرنامج يهدف الى مساعدة الخريجين في ارتقاء سلم المواقع القيادية وتعزيز قاعدة صلبة من المصرفيين، كما يوفر هذا البرنامج تدريبا مهنيا على مستوى عال في أجواء مريحة ومناسبة».

وأضاف العبلاني «كما يقدم لهم البرنامج تدريبا أثناء ممارسة العمل تتوافر فيه الأدوات اللازمة والمعلومات لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم في المجال الذي ترغب به. وعند إكمال الفترة سيتلقى الطلبة شهادة وفرصة العمل الدائمة مع بنك الكويت الوطني».

ويعتبر بنك الكويت الوطني شريكا مهنيا ومؤسسيا لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، فقد وقع مذكرات تفاهم عدة مع الجامعة منذ عام 2012. واتفق الجانبان على التعاون في تنفيذ البرامج التي تتضمن التدريب، وكذلك التدريب داخل المؤسسة، وتقديم وظائف بدوام كامل وجزئي، إضافة إلى استضافة ندوات وورشات عمل، مثل أكاديمية بنك الكويت الوطني. علاوة على ذلك، كان «الوطني» راعيا رئيسيا في معارض الفرص الوظيفية الذي تنظمه جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ويتيح الآن فرص التدريب لطلبة الجامعة كل عام.

من جهته، أكد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد أن: «البنك مستمر في الاستثمار في الشباب الكويتي عبر استغلال جميع الفرص التعليمية الممكنة. ويمكننا أن نرى أن رؤية جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا متسقة تماما مع رؤيتنا فيما يتعلق بتطوير الشباب، كما نرى أن شراكتنا الإستراتيجية مستمرة حيث نتعاون مع الجامعة في تطوير برامج التدريب المهني لدينا لكي تناسب طلبة الجامعة بشكل أفضل. ولا يمثل هذا البرنامج فرصة للطلبة لمعرفة العمل المصرفي فحسب، بل يمثل أيضا فرصة للبنك لاستقطاب تلك المواهب من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا».

ويعد بنك بوبيان ثاني البنوك التي تدعم البرنامج التدريبي، وإحدى الشركاء المهنيين لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، علاوة عل أنه شريك أكاديمي لها. وكان البنك قد وقع مع الجامعة في عام 2012 اتفاقية أكاديمية حصرية تم بموجبها تدشين أكاديمية إتقان التي تحتضنها الجامعة، وتعمل على تدريب الموظفين الحاليين والمستقبليين. ويطور البنك باستمرار برنامجه التدريبي لتعزيز القيمة المضافة للطلبة من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مختلف الوحدات في البنك عبر برنامج تدريب مهيكل.

بدورها، صرحت مدير عام الموارد البشرية ببنك الخليج سلمى الحجاج بالقول: «إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز لبنك الخليج أن يقوم بدعم جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وتشجيع الطلبة على البحث عن فرص العمل في القطاع الخاص. كما نقوم في بنك الخليج بمساعدة الطلبة على الانتقال بسلاسة من المرحلة الجامعية إلى المسار المهني. وقد خصصنا في بنك الخليج برنامج «أجيال» لتدريب الخريجين من الكوادر الكويتية الشابة في المراحل المبكرة من حياتهم العملية لإعدادهم لتولي الوظائف القيادية لدى البنك في المستقبل».

ويعد بنك الخليج من بين الشركاء الداعمين والمساهمين في تقديم برنامج تدريبي لطلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن أنه شريك مؤسسي ومهني، ويطور باستمرار برنامجه التدريبي لاستقطاب المواهب وخلق بيئة متنوعة، وإلى جانب ما سبق وقع البنك مذكرة تفاهم مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في عام 2013 لتنسيق أنشطة التوعية، وعقد ندوات، وورشات عمل، ومؤتمرات، وفعاليات، إضافة إلى طرح فرص عمل أمام الطلبة من خلال برامج تدريب، ووظائف بدوام جزئي وكامل.