أعلنت وزارة التعليم العالي عن تقديم منح دراسية لأبناء الكويت لاستكمال مرحلة البكالوريوس في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمختلف الجامعات والتخصصات وفق النسب المحددة من قبل وزارة التعليم العالي بما يتوافق وخطة البعثات والمنح للعام الدراسي 2017/2018، فعلى من يرغب بالتسجيل في هذه المنح الدخول على الموقع الالكتروني للوزارةwww.mohe.edu.kw

والتسجيل (Online) اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 4/7/2017 حتى يوم الخميس الموافق 6/7/2017، علما بأن الترشيح لا يعني القبول وأن الوقت الذي يستغرقه القبول هو بناء على وقت اصدار الموافقة الامنية من الجهات المختصة في السعودية، والأوراق اللازمة للتقديم هي كالآتي: أن يكون كويتي الجنسية، أن تكون شهادة الثانوية الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية والسفارة السعودية بدولة الكويت، ألا يتعدى عمر الطالب المتقدم للبكالوريوس 23 سنة، ان يكون المتقدم غير موظف، صورتين من جواز السفر، صورتين عن البطاقة المدنية للطالب وولي الأمر وشهادة الوفاة لولي الأمر في حال الوفاة، صورتين من شهادة الميلاد، لمن يهمه الأمر من التأمينات الاجتماعية توضح ان الطالب غير موظف، عدد 2 صورة شخصية حديثة بقياس 4×6، شهادة الثانوية العامة على الا تتجاوز عامين دراسيين، معادلة الشهادة العامة «السعودية»، شهادة أولى ثانوي وثاني ثانوي لحاملي الثانوية السعودية، نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي لحاملي الثانوية السعودية، وكالة تعليمية من ولي الأمر في حال إذا كان ولي الأمر غير الوالد، إثبات الأم إذا كانت الأم سعودية، التقديم الإلكتروني على الجامعة ووفقا للمواعيد المحددة من قبل كل جامعة.