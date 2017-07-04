عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أن مكافآت المعلمين المتميزين ستصرف خلال أسبوعين.

وأوضحت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الوزير الفارس عقد اجتماعا مطولا مع وكلاء الوزارة تمت خلاله مناقشة آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، لافتة إلى أنه طلب من كل وكيل خطته لهذا العام الدراسي، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود، متمنيا توفير افضل الأجواء لطلبتنا وهيئاتنا التعليمية.

وأضافت المصادر ان الفارس أكد تذليل كل الصعاب والعراقيل التي تواجه اهل الميدان، مركزا على موضوع الصيانة وتوفير التكييف والمياه للمدارس، مشددا على انه لن يقبل بأي عذر في حالة التقصير.

وكشفت المصادر ان الوزير الفارس أكد ضرورة ان تكون عقود الصيانة لمدة عشر سنوات بدلا من تجديدها سنويا، كما ناقش الوزير مع وكلائه الاستعداد للانتقال للمبنى الجديد لوزارة التربية بجنوب السرة.