عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا أعلن فيه الضوابط الواجب اتباعها في تحديد مراكز عمل اعضاء الهيئة التعليمية من الكوادر الوطنية للعام الدراسي 2018/2017.



وقال الفارس في قراره الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: بالاشارة الى القرار الوزاري رقم 128/2016 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2016، وبعد دراسة الاعداد المتوقعة لمخرجات كليات اعداد المعلم من الكوادر الوطنية ومقارنتها باحتياجات المناطق التعليمية في مختلف التخصصات وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر تحديد مراكز عمل اعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين في التخصصات المرفقة وفي المناطق التعليمية المبينة لكل تخصص، مشيرا الى ان معلمي المواد التي لم يتم ذكرها يتم تعيينهم في المناطق التعليمية التابع لها أماكن سكنهم، والجدول التالي يوضح التخصصات والمناطق السكنية للمعلمين والمعلمات.