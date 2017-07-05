ثامر السليم

اشتكى عدد من طلبة الكويت الدارسين في جامعة بنها المصرية من قيام إدارة الجامعة بحرمانهم من درجات الرأفة المسموح بها ما أدى إلى رسوب عدد كبير من الطلبة رغم ان تقديمهم جيد في الاختبارات، إلا أنهم فوجئوا بحالات الرسوب الجماعي، فضلا عن تجاهل إدارة الجامعة شكواهم ما دفعهم إلى التوجه إلى المكتب الثقافي للدفاع عن حقوقهم المسلوبة واسترجاعها.

وفي هذا السياق تواصلت «الأنباء» مع رئيس المكتب الثقافي بسفارتنا في مصر د.أحمد المطيري الذي قال إن المكتب لا يألو جهدا في متابعة مشاكل الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية والعمل على حلها، مشيرا الي ان التواصل مع الكليات والجامعات المصرية من صميم عمل المكتب الثقافي، ويحرص على استمرارها، سواء من خلال الزيارات التي نقوم بها الى مواقع الجامعات او عن طريق دعوة المسؤولين فيها الى زيارتنا في المكتب الثقافي.

وأضاف المطيري انه يتواصل مع المسؤولين في جامعة بنها للوقوف على حقيقة ما يثار عن رسوب جماعي لطلبتنا الدارسين ان صح ذلك كون النتائج النهائية لم يتم إعلانها بعد وما اذا كان قد مورس ضدهم أي تعسف في عملية رصد الدرجات، مؤكدا ان المسؤولين في جامعة بنها نفوا حدوث مثل هذا الامر وانهم حريصون على مراعاة القرارات والضوابط ولوائح الجامعة في عملية رصد الدرجات.

وأكد ان المكتب الثقافي ليست لديه صلاحية أو حق في مطالبة أي جامعة حكومية أو خاصة بعرض النتائج المتأخرة للطلبة أو تصحيح الاختبارات، أو حتى السؤال عن جداول الاختبارات، ولكن للطالب الحق في التظلم بخصوص النتائج إذا شعر بأنه لم ينصف فيقدم التظلم أو يرفع قضية لإعادة تصحيح الاختبار، مبينا انه ليس من صلاحيات المكتب الثقافي ولا رئيس الجامعة او عميد الكلية تغيير أو تعديل أي نتيجة إلا من خلال لجان قانونيه بعد تقديم التظلم، مشددا على ضرورة أن يتحمل الطالب مسؤولية المتمثلة في الحضور كجزء أساسي من التقييم.