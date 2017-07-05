عبدالله الراكان

أكدت عميــد القبـــول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة انتظام العمل في اليوم الأول لاختبارات القدرات والمقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بكليات التربية الاساسية والعلوم الصحية والتمريض وقسم تشغيل المصافي بكلية الدراسات التكنولوجية.

وأضافت النجادة خلال جولتها على الاقسام العلمية بكلية التربية الأساسية بنين وبنات لتفقد سير اختبارات القدرات ان الامور تسير على ما يرام، كما تم الاعداد والتجهيز المسبق لها، معربة عن أملها في أن يلتزم الطلبة بمواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية التي حددوها بأنفسهم على الموقع الرسمي للهيئة، وذلك حتى لا تتكرر مشاهد الازدحامات لحضور بعض الطلبة في غير مواعيدهم، مؤكدة أن مواعيد الاختبارات بدأت أمس وستنتهي الخميس، وستتم مراعاة الظروف الشخصية للطلبة في حالة تقدمهم بها لتغيير بعض المواعيد الخاصة بهم خلال الفترة المحددة لعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وأشارت الى انه على الطلاب والطالبات التوجه للاقسام المعنية للتحويل وتغيير التخصص، لأنه لم يتم تحديد مواعيد بهذا الشأن على النظام من قبل، وسيتم اجراء الاختبارات واللقاءات الشخصية دون أي عوائق.