عبدالعزيز الفضلي

في بادرة طيبة من قبل وزارة التربية وتقديرا لأبنائها العاملين الذين خدموا العملية التعلمية لسنوات طويلة، أصدر وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري قرارا وزاريا بشأن تسمية المدرسة الابتدائية بنات الكائنة في النسيم ق 4 والتابعة لمنطقة الجهراء التعليمية باسم مدرسة جميلة طنا العنزي الابتدائية بنات، وهي مديرة مدرسة اللياح سابقا والتي توفيت العام الماضي خلال العام الدراسي بعد عطاء استمر لسنوات طويلة كانت فيها كفاءة تربوية ومربية فاضلة.

وأوضح الاثري في قراره أن منطقة الجهراء التعليمية تتولى تعديل نشرة التسجيل وقبول الطلاب على ضوء هذا القرار والعمل على توفير ما يلزمها من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما أصدر الأثري قرارا وزاريا بتسمية وافتتاح مدرسة ابن ماجد الابتدائية بنين بمنطقة الأحمدي التعليمية للعام الدراسي 2017 / 2018، وتتولى منطقة الأحمدي التعليمية تعديل نشرة التسجيل وقبول الطلاب على ضوء هذا القرار والعمل على توفير ما يلزمها من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وأصدر قرارا بتسمية المدرسة المتوسطة بنين الكائنة في قطعة 2 بمدينة الخيران التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية باسم مدرسة الفارابي المتوسطة بنين، على أن تتولى منطقة الأحمدي التعليمية تعديل نشرة التسجيل وقبول الطلاب على ضوء هذا القرار، والعمل على توفير ما يلزمها من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وأصدر قرارا وزاريا بشأن تسمية روضة الأطفال الكائنة بمنطقة الخيران قطعة 7 التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية باسم روضة السراج اعتبارا من العام الدراسي القادم 2017 / 2018.

وأصدر ايضا قرارا وزاريا بتسمية المدرسة المتوسطة بنين بمدينة صباح الأحمد قطاع B والتابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية باسم مدرسة معجب عبدالله الدوسري المتوسطة بنين اعتبارا من بداية العام الدراسي 2017 / 2018.