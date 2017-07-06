عبدالعزيز الفضلي

تودع اليوم وزارة التربية ما يقارب 169 معلما وإداريا كانت قد أحالتهم الى التقاعد اعتبارا من اليوم الخميس 6 يوليو بعد ان امضوا 34 عاما في خدمة المنظومة التربوية عملوا خلالها بكل اخلاص للارتقاء بالعملية التعليمية.



ويترك المحالون إلى التقاعد فراغا تعمل التربية على سده من خلال ترقية العديد من الكفاءات التي تنتظر دورها في الترقي، حيث عملت طوال شهر رمضان المبارك على فترتين صباحية ومسائية لتسكين هذه الشواغر عبر مقابلات للوظائف الاشرافية الذين تقدموا لها مستوفو الشروط التي وضعتها الوزارة.

وقد انتهت معظم المقابلات ومن المتوقع اعتماد النتيجة النهائية لمن اجتازوا المقابلات خلال الشهر المقبل.