عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن التعاقد المباشر مع شركات لصيانة المدارس عن طريق المنطقة التعليمية والوزارة، مشيرا الى ان ذلك يأتي بسبب تأخر عقود الصيانة وأن الوقت أصبح ضيقا لبدء العام الدراسي الجديد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الفارس مع مديري المناطق التعليمية صباح أمس حيث اطلع على آخر استعداداتهم للعام الدراسي المقبل.



وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان الفارس أوضح ان تأخر عقود الصيانة في لجنة المناقصات يجعلنا نبحث عن بديل خاصة أننا نعيش في سباق مع الزمن، مشيرا إلى أننا وضعنا حلولا سريعة ومنها التعاقد المباشر مع الشركة لصيانة المدارس.



واضافت ان الوزير سيترأس لجنة الاستعداد وسيعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة المستجدات، لافتة الى ان الفارس اكد على ان الكتب الموجودة في المخازن ستوزع الأسبوع المقبل ومن ثم الاسراع في الانتهاء من الكتب التي تعتبر الان تحت الطباعة مطالبا المناطق بإبلاغه أولا بأول بالنواقص التي تحتاجها المدارس وعدم الانتظار لبداية العام الدراسي وإحداث ربكة في العمل.