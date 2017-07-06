طلبة العاصمة متميزون على مستوى الكويت وحريصون على التفوق

الخالدي: ما حققه طلبتنا حصاد نفخر به

عبدالعزيز الفضلي

اكد محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا أن حصول مدارس العاصمة على 22 من ضمن الـ 50 طالبا وطالبة المتفوقين على مستوى الكويت يدل على تميز طلبة مدارس المنطقة وحرصهم على التفوق، اضافة الى الاهتمام الكبير الذي يتلقونه من اداراتهم المدرسية ومتابعة اولياء امورهم.

جاء ذلك خلال رعايته وحضوره حفل تكريم الطلاب والطالبات اوائل الثانوية العامة من الكويتيين في القسمين العلمي والادبي في مدارس منطقة العاصمة التعليمية والذي اقيم صباح امس على مسرح د.سعاد الصباح برابطة الادباء.

واوضح المهنا انه للسنة الثانية تقوم المحافظة بتكريم الطلبة الفائقين، مشيرا أن ما حققه الطلبة من نتائج طيبة تؤكد اهتمام الدولة بابنائها وتوفير لهم افضل الاجواء التعليمية ليأخذوا فرصتهم في العمل وخدمة بلدهم في مختلف المجالات.

وهنأ المهنا الطلبة وهيئاتهم التعليمية واولياء امورهم، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح في دراساتهم المقبلة.

من جانبها، أعربت مديرة منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي في كلمة لها عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا على رعايته لهذا الحفل واهتمامه الكبير بتكريم الطلاب والطالبات الفائقين، مشيرة الى اننا نلتقي اليوم في حضرة النجاح ورحاب التفوق والنجاح محتفين بكوكبة من الطلاب والطالبات الذين عرفوا معاني الجد والاجتهاد ومنوا بالمثابرة طريقا وامتشقوا الاصرار والعزيمة سلاحا وعرفوا الدرب شاقا فما تعبوا وايقنوا الطريق طويلا فما يئسوا.

وأضافت الخالدي ان اليوم هو الحصاد فكان ناجحا باهرا وتفوقا ناجزا نفخر به جميعا مهنئة الطلاب والطالبات بهذا النجاح مخاطبة المكرمين: زرعتم فحصدتم صبرتم فنلتم، سرتم على دروب النجاح فوصلتم فهنيئا لنا ولكم.

كما تقدمت بالشكر للمعلمين والمعلمات والادارات المدرسية اولئك الجنود المجهولين الذين ما بخلوا بالعلم والتوجيه والعطاء.

وهنأت الخالدي أولياء الامور الذين سهروا وتعبوا بلا كلل او ملل وقدموا كل الاهتمام والرعاية والنصيحة حتى وصل ابناؤهم الى شط النجاح والتفوق.