آلاء خليفة

نظم المجلس الثقافي البريطاني «british council» معرض «التعليم في المملكة المتحدة» بمشاركة 22 جامعة من بريطانيا في مختلف التخصصات وذلك مساء امس الاول بفندق الشيراتون، لإلقاء الضوء على الفرص التعليمية المتاحة هناك.

«الأنباء» قامت بجولة في ارجاء المعرض والتقت مدير المشاريع في المجلس الثقافي البريطاني عمران يوسف، والذي أوضح ان المعرض يقام سنويا وتتم استضافة عدد من الجامعات البريطانية التي تمنح الدرجات العلمية من مختلف التخصصات، لافتا الى ان المعرض يعد فرصة لالتقاء الطلبة الراغبين في الدراسة ببريطانيا بممثلي الجامعات وذلك للرد على استفساراتهم وأسئلتهم ومتطلبات القبول والتخصصات المتوافرة وشروط القبول ونظام الدراسة.

وأكد يوسف ان جميع الجامعات البريطانية التي تمت استضافتها في المعرض جامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي الكويتية، كما ان المعرض يقام ليوم واحد فقط، مشيرة الى ان تلك الجامعات تقدم دورات في اللغة الانجليزية وشهادات على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبعض المنح الدراسية، مشيدا بالحضور الكثيف من الطلاب وأولياء امورهم في المعرض.

من جانبه، قال منسق المشاريع في المجلس الثقافي البريطاني عبدالله بشير في تصريح لـ «الأنباء» ان «التعليم في المملكة» هو امتداد لمعرض EDUEX الذي يقام في شهر مارس من كل عام، لافتا الى انه يضم عددا من الجامعات البريطانية، مؤكدا ان بريطانيا من الدول المقربة والمحببة للكويتيين.

ولفت بشير الى ان الجامعات المشاركة في الجامعة تقدم تخصصات هندسية وطبية وغيرها، كاشفا عن ان المجلس الثقافي البريطاني يقدم دورات في اللغة الانجليزية على مدار السنة على ايدي خبراء اللغة في العالم وباستخدام افضل وسائل التعليم الحديثة لمساعدة الراغبين في اتقان اللغة من خلال اساليب التعليم الفعالة والمتميزة التي ينفرد بها.



هذا، وتواجد في المعرض الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة ممثلا بمجموعة «مستجد»، حيث أكد رئيس المجموعة عبدالعزيز الناشي ان الاتحاد يشارك في المعرض بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني بهدف خدمة الطلبة الكويتيين المقبلين على الدراسة في بريطانيا.



وذكر الناشي في تصريح لـ«الأنباء» ان مجموعة «مستجد» تعمل على خدمة الطلبة الكويتيين، مشيرا الى ان الاتحاد على تواصل مع الطلبة قبل تخرجهم في الثانوية حيث قام بزيارة عدد من المدارس لتقديم التوجيه والإرشاد للطلبة الذين كانوا على وشك التخرج في الثانوية العامة وتعريفهم بالاتحاد والخدمات التي يقدمها للطلبة سواء المستجدون او المستمرون، مشيرا الى ان الاتحاد قام بتنظيم لقاء تنويري في ارض المعارض بحضور اكثر من 900 طالب وعدد من الجامعات والمعاهد البريطانية.