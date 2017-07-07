قامت إدارة الأمن والسلامة باتخاذ العديد من الاستعدادات والإجراءات لتنظيم وتأمين عملية التسجيل للطلبة المقبولين بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017/2018، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتنتهي يوم الاثنين الموافق 17 الجاري بصالة القبول والتسجيل في الشويخ.

وفي هذا الصدد أفاد مدير إدارة الأمن والسلامة خالد الياقوت بأن الإدارة قامت بإجراءات احترازية استعدادا لهذا الموسم لضمان سلامة أبنائنا الطلبة، حيث تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير دورية مستمرة أمام الصالة ومخاطبة وزارة الصحة لتوفير سيارة إسعاف تكون متواجدة بالموقع طوال فترة التسجيل لشدة حرارة الجو وخشية حدوث أي حالات إغماء أو حالات مرضية، كما تم تشكيل فرق عمل من إدارة الأمن والسلامة من خلال إعداد وتجهيز عيادة طبية مؤقتة مدعمة بطاقم من المسعفين التابعين للعيادات الطبية بإدارة الأمن والسلامة متواجدة طوال فترة الدوام الرسمي على مدار الأيام المقررة لتسجيل الطلبة، وكذلك زيادة أعداد رجال الأمن والمشرفين الكويتيين بمحيط وداخل الصالة للحفاظ على النظام وتهيئة مناخ منظم وآمن أثناء فترة التسجيل كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية لتنظيم دخول وخروج الطلبة وأولياء الأمور.

وأشار إلى أنه قد تم التنسيق مع إدارة الخدمات العامة لتوفير باصات وسيارات لنقل الطلبة وأولياء الأمور من مواقف السيارات إلى الصالة تسهيلا لحركة النقل داخل الحرم الجامعي وتفاديا لشدة حرارة الجو، متقدما بخالص التهنئة للطلبة المقبولين في جامعة الكويت، ومتمنيا لهم عاما دراسيا موفقا مع زملائهم الطلبة المستمرين.