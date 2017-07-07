آلاء خليفة

اعتمدت رئيسة الجامعة العربية المفتوحة د.موضي الحمود نتائج الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016 ـ 2017 في جميع فروع الجامعة الثمانية الموجودة في عدد من الدول العربية.

وأكدت د.الحمود أن جميع نتائج الامتحانات تم نشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة وبإمكان الطالب معرفة نتيجة امتحانه في أي مقرر من خلال إدخال رقمه الجامعي والضغط على زر البحث لعرض النتيجة فورا على نفس الموقع.

وأفادت في تصريح صحافي بأن اعتماد هذه النتائج جاء بعد سلسلة من الإجراءات والاعتمادات المتصلة داخل أروقة الجامعة ممثلة في اجتماعات لجنة الامتحانات المركزية واللجان الفرعية في فروع الجامعة الثمانية والممتحنين الخارجيين وعددهم 22 ممتحنا خارجيا من الموفدين من قبل الجامعة المفتوحة في بريطانيا بحكم اتفاقية الشراكة القائمة بين الجامعتين، مشيرة إلى ما أشاد به الممتحنون الخارجيون من مستوى متقدم ورفيع الأداء لطلبة الجامعة وما يعكسه من مستوى جودة البرامج المقدمة في جميع التخصصات التي تقدمها الجامعة.



كما أشارت إلى أهمية وحجم مهام العمل الذي قامت به لجان مجتمعة وما قامت باعتماده من نسب للنجاح في التخصصات الأربعة لمستوى البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال ونظم المعلومات والتربية وكذلك لنتائج امتحانات الماجستير في التربية.