قبول 1000 مستجد بكلية الهندسة والبترول منهم 100 طالب وطالبة يتم تخريجهم سنوياً في قسم «المدني»

عدد المبتعثين يزيد على 12 مبتعثاً في قسم الهندسة المدنية

قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول يضم 51 عضو هيئة تدريس

منصب نائب رئيس القسم أصبح ضرورياً لمساعدة رئيس القسم في توزيع مهام العمل وزيادة الإنتاجية ثامر السليم كشف رئيس قسم الهندسة المدنية والنظم الإدارية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.فهد الركيبي عن فتح برنامج الدكتوراه قريبا في قسم الدراسات العليا وفق تخصصات محددة سيتم الإعلان عنها، وان القسم يحضر حاليا لمؤتمر عالمي في 2018.



وأشار في لقاء مع «الأنباء» إلى ان قسم الهندسة المدنية يعد من أكبر الأقسام في كلية الهندسة والبترول وان عدد المبتعثين بالقسم زاد على 12 مبتعثا، متوقعا ان يصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 65 عضوا، وان هناك 100 طالب وطالبة يتم تخريجهم سنويا من القسم المدني، مقابل دخول 1000 طالب وطالبة لكلية الهندسة والبترول سنويا، وفي ظل زيادة أعضاء هيئة التدريس هناك توجه لزيادة عدد الطلبة الراغبين في الالتحاق بقسم الهندسة المدنية، اما برنامج الماجستير فيقبل بين 25 و30 طالبا وطالبة في العام الدراسي.



وأكد وجود تعاون كبير من قبل اعضاء هيئة التدريس والعمداء المساعدين وعمادة الكلية، حيث الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا ان منصب نائب رئيس القسم اصبح ضروريا لمساعدة الرئيس في توزيع مهام العمل وزيادة الانتاجية.



وأضاف ان هناك مسؤولية مجتمعية يقوم بها القسم فقد قرر تقديم المساعدات الإنسانية لبعض الدول المسلمة التي تواجه تحديات ومصاعب مثل سورية، وذلك عبر تنظيم مشروع خيري وفقا لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى مساعدة العمال في الكلية وتوزيع ملابس ومبالغ مالية عليهم، كذلك دعم انشطته وفعاليات الطلبة وتحفيز أنشطتهم وفعاليتهم وبرامجهم، وفيما يلي التفاصيل:

حدثنا عن قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة والبترول؟

٭ قسم الهندسة المدنية من اكبر الأقسام في كلية الهندسة والبترول ويضم اكثر من 51 عضو هيئة تدريس وما يزيد على 25 مهندسا، ويعد القسم المدني اكبر من كلية العمارة بأقسامها جميعا، وعدد المبتعثين من القسم زاد على 12 مبتعثا وقد نصل إلى 65 عضو هيئة تدريس قريبا، ويعد القسم ايضا من بين اكبر الأقسام في الكلية، ولديه العديد من الأنشطة والفعاليات التي تميزه عن غيره، بالإضافة إلى كونه القسم النشط من الناحية البحثية، حيث يتواجد بالقسم العديد من اللجان تعمل على مستوى الكلية، وكذلك يشارك اعضاء القسم في اجتماعات الجهات الأخرى في الدولة، بحسب احتياجات الجهات لتخصص الهندسة المدنية، ونعمل حاليا في القسم على التجهيز لمؤتمر عالمي في 2018، بالإضافة إلى لجنة متابعة الاعتماد الاكاديمي والتي حصل عليها القسم في السابق ولكنها تتابع أداء القسم وجودة المخرجات التعليمية، فمهندسو الكلية يتم تخرجهم بدرجة البكالوريوس ولا صعوبة تواجههم في حال رغبة استكمال دراسته الماجستير او الدكتوراه في أميركا كون القسم حاصل على الاعتماد الأكاديمي عالميا.



وكذلك قسم الهندسة المدنية والذي يعد من اكبر الأقسام العلمية فيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا في القبول والتخصصات المطروحة وقريبا نتجه لاعتماد الدكتوراه في قسم الدراسات العليا وبذلك نكون أول الأقسام التي تمنح الدكتواره وفق تخصصات محددة سيتم الاعلان عنها قريبا، ونحن منذ فترة كبيرة نعمل على هذا البرنامج.

الدكتوراه قريباً

ما الجديد الذي قدمته خلال توليك رئاسة قسم الهندسة المدنية؟

٭ في الحقيقة، اغلب الاساتذة في قسم الهندسة المدنية هم اساتذتي ومن قاموا بتدريسي ولهم كل التقدير والاحترام ولهم فضل علي، وكذلك مع تقديري للأساتذة الزملاء الآخرين، واعتقد اني وهم حريصون على استمرار تميز قسم الهندسة المدنية وعلى مستوى اقسام كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، وبشهادة الجميع فإن قسم الهندسة المدنية يخطو خطوات جيدة في عمر بسيط كوني توليت رئاسة القسم في الفصل الدراسي الثاني.



ونسعى حاليا للتوسع في برامج القسم مثل برنامج البيئة وهو برنامج جديد تحت قسم الهندسة المدنية، وكذلك نطمح الي اعتماد برنامج دكتوراه قريبا وبذلك نكون من اول من يعد برنامج دكتوراه في تخصصات محددة وفق شروط معينة ومنذ فترة طويلة ونحن نعمل على إقرار هذا البرنامج الذي سيرى النور قريبا.

روح الفريق

ما الصعوبات التي واجهتكم منذ توليكم رئاسة قسم الهندسة المدنية؟

٭ لا توجد صعوبات تذكر، حيث هناك تعاون من قبل أعضاء هيئة التدريس والعمداء المساعدين وعمادة الكلية، وألمس روح الفريق الواحد في اغلب أعضاء القسم في ظل العدد الكبير من أعضاء هيئة التدريس، خاصة انه في السابق كان هناك نائب رئيس القسم وتم إلغاؤه، وانا اعتقد انه في ظل الأقسام الكبيرة فإن منصب نائب رئيس القسم ضروريا لمساعدة رئيس القسم في توزيع مهام العمل وزيادة الانتاجية.

القدرات والتسرب

ما حقيقة توجه القسم إلى تقليص اعداد المتقدمين من الطلبة الراغبين للالتحاق بقسم الهندسة المدنية؟

٭ غير صحيح، بل على العكس تماما نتجه لزيادة اعداد المقبولين، وهناك زيادة مطردة في أعضاء هيئة التدريس في القسم، فقبل عامين او ما يزيد كنا نعاني من هذه المشكلة، اما الآن فالوضع يختلف بعد إقرار اختبار القدرات ونسبة التسرب التي بلغت نصف الدفعة تقريبا فلم تعد موجودة، ونحن في ظل زيادة أعضاء هيئة التدريس هناك توجه لزيادة عدد الطلبة الراغبين في الالتحاق بقسم الهندسة المدنية.

100 طالب بالقسم

كم عدد الطلبة المتوقع تخرجهم في قسم الهندسة المدنية في العام؟

٭ حوالي 100 طالب وطالبة في العام يخرجهم قسم «المدني»، وأتوقع ان تقل اعداد الخريجين في العام الواحد، حيث كانت كلية الهندسة والبترول تقبل في السابق 600 طالب وطالبة وأصبحت تقبل ما يزيد على 1000 طالب وطالبة، ومن ثم رجعنا إلى عودة الـ 600 طالب وطالبة.

اضف إلى ذلك انه يشترط عند التقديم للجامعة يتم تحديد الأقسام التي يرغب الطالب والطالبة في الالتحاق بها، حيث كان الوضع في السابق خلاف المعمول به حاليا فكان يتم القبول في كلية الهندسة وبعد مرور عام كامل على التحاقك بالكلية يتم توزيعك على اقسام الكلية وفق المعدلات التي حصل عليها الطلبة والطاقة الاستيعابية لهم وفق المقاعد المتاحة والمعروضة من الأقسام العلمية، اما الآن فالطالب يتخرج من الثانوية العامة ويدخل الجامعة وهو يعلم القسم الذي تم قبوله به، فنسب القبول في كلية الهندسة مع اختبار القدرات 80%، اما قسم الهندسة المدنية مع اختبار القدرات لا نقبل الا 86%، وهو يعتبر ثاني أعلى نسبة بين اقسام كلية الهندسة والبترول يأتي بعد قسم البترول.

هل يقدم قسم الهندسة المدنية مواد عامة ومداخل يشترك فيها طلبة اقسام أخرى معكم؟

٭ نعم قسم الهندسة المدنية يقدم عددا من المواد العامة يشترك فيها طلبة الأقسام العلمية الأخرى بكلية الهندسة والبترول، كما أن طلبة قسم الهندسة المدنية يشتركون في المواد الأخرى التي تطرحها الأقسام العلمية.

برنامج الدكتوراه

هل سوق العمل يحتاج الى فتح برامج للدكتوراه؟ ام ان طرح هذا البرنامج إضافة فقط للقسم أسوة بباقي الأقسام في الكليات؟

٭ نعم، بحاجة اليه ونحن متأخرون في فتح برنامج دكتوراه للقسم، ومنذ توليت رئاسة القسم وانا حريص عليه، بل وهناك توسع في هذا الأمر على مدى الحاجة، كون القبول في برنامج الدكتوراه ليس كالقبول في البكالوريوس، فأعداد محدودة وبسيطة وفق اشتراطات معينة يتم وضعها.

اما برنامج الماجستير الذي يطرحه القسم فهو موجود منذ مدة طويلة، ونحن نقبل في حدود 25 إلى 30 طالبا وطالبة في العام الدراسي، فهناك اقبالا كبيرا عليه، ففي مرحلة من المراحل بلغ القبول في برنامج الماجستير فوق الـ 30 طالبا وطالبة، وهناك نوعان في برنامج الماجستير إما أطروحة او مشروع ولكل مزاياه وعيوبه.

هل هناك نقص في عدد الدكاترة؟

٭ النقص المقصود به في بعض التخصصات في القسم والتي تشترط وجود أستاذ بروفيسور واستاذ مساعد واستاذ مشارك، وذلك يدفعنا لاستقطاب عدد من الكفاءات العالمية في القسم.

كيف يواجه القسم الكثافة العددية في مقررات قسم الهندسة المدنية بعد إيقاف الإضافي المخصص للأساتذة؟

٭ لم يتم إيقاف الإضافي وكما هو معمول به، بل توسعنا في الفترة الأخيرة، ولكن الملاحظ ان الطلبة المتقدمين انحسرت اعدادهم عن السابق، ما يجعل عضو هيئة التدريس لا يحق له الإضافي كونه استوفى العبء الدراسي المخصص له، وكذلك بالتزامن مع زيادة أعضاء هيئة التدريس، أصبحت بعض المقررات لا يزيد فيها عدد الطلبة على 30 إلى 35 طالبا وطالبة مقارنة بالمقررات الدراسية الأخرى، اضف الى ذلك اشترطنا عدم تجاوز عدد الطلبة في برنامج الماجستير في المقرر الواحد عن 15 طالبا وطالبة وبحد أقصى 18 طالبا وطالبة.

الاعتماد الأكاديمي

أين قسم الهندسة المدنية من جودة التعليم والاعتماد الاكاديمي؟

٭ في الحقيقة قسم الهندسة المدنية من الأقسام السابقة في الاعتماد الاكاديمي، فقد خصصنا في القسم انشاء لجنة متخصصة تتابع للزيارة القادمة للمؤسسة الأميركية غير الربحية الـ ABET والتي تقوم بزيارة الكلية والقسم بناء على طلب منا لتقييم البرامج والمناهج وأعضاء هيئة التدريس والمخرجات واعداد الخريجين ونوعيتها ومشاريع التخرج وبناء عليه يتم منح الاعتماد لمدة سنوات معينة، والزيارة القادمة ستكون للقسم في عام 2019 أي قبلها بعامين لذلك نقوم بتجهيز كافة الملفات والمتعلقات لزيارتهم لكي تتوافق مع تلك الكليات الأميركية.

ما حقيقة المشاجرة التي حدثت بين عضو هيئة التدريس وأحد أولياء الأمور؟

٭ كنت في وقت تلك المشاجرة في مهمة علمية وكانت زميلة لنا هي القائمة بأعمال رئيس القسم، فخلاصة الأمر انه كان هناك تعميم صادر من القسم ومن مجلس الكلية بعدم تواجد أولياء الأمور في الحرم الجامعي او في الكلية سواء في وقت الامتحانات او في وقت مراجعة الدرجات وتم تعميمه وتأكيده، وما وصل لي ان احد أولياء أمور احدى الطالبات هو من كان يراجع أستاذ المقرر ولم تعجبه درجة ابنته الطالبة واشتد الحديث بينه وبين عضو هيئة التدريس ما تطور إلى ما سمعنا له، وهذا ما اكدنا عليه مرارا وتكرارا بضرورة اعتماد الطالب على نفسه وعدم الاستعانة بأحد لمناقشة درجته مع تقديرنا لدور أولياء الأمور.

مشكلة المرور

كونك ممثل هيئة أبحاث النقل الأميركية في الكويت وعضو المجلس الأعلى للمرور حول مشكلة شبكة المترو في الكويت، اين وصل المترو؟ وكيف يمكن علاج مشكلة الازدحام المروري في كلية الهندسة خصوصا وجامعة الكويت عموما؟

٭ صحيح نحن ممثلون عن هيئة أبحاث النقل الأميركية، والمجلس الأعلى للمرور يسعى جاهدا لحل المشكلة ونحن في خطوات جيدة لدعم بعض الدراسات التي تساعد متخذي القرار من اجل تحسين الأداء المروري، حيث كان المجلس الأعلى للمرور في وقت سابق ليست لديه الآلية ولكن بعد تعاونهم معنا تمت الموافقة على دعم بعض الدراسات التي تبنتها جامعة الكويت لحل الأزمة المرورية وهي سابقة جيدة ومشكورة لأي مجالس قادمة بحيث يكون الاعتماد موثقا ومعتمدا على دراسات ولا يعتمد على التجربة فقط دون دراسات وأبحاث، وهذا الأمر ليس بغريب بل موجود في الدول الخارجية ويتم الاعتماد فيه على الجامعات والدراسات والأبحاث فهي الذراع اليمنى والاستشارية لحل أي مشكلة سواء مروريا او غيرها.

ودور الهيئة يكمن في حل اللبس واللغط بين الهيئات والوزرات بحيث تكون هي المظلة للمشاريع القادمة، حيث اننا مقبولون على مشاريع ضخمة خارجية مثل القطار الخليجي مع دول مجلس التعاون الخليجي، والمشروع الداخلي فهو المترو، والسبب في تأخير مشروع القطار يعود لكثرة عدد الجهات التي تقوم بالإشراف عليه، فكل تأخير لجهة يؤدي عموما الى التأخير.

حدثنا عن حملة جمع التبرعات العينية والمادية التي نظمها القسم؟

٭ الوضع الإنساني والمأساوي لبعض الدول المسلمة دفع اللجنة الاجتماعية في القسم الي تنظيم مشروع خيري من اجل المساهمة في المجتمع ومن باب تفعيل المسؤولية المجتمعية، وهذه ليست المرة الأولى فقد قمنا في السابق بمساعدة العمال في الكلية وتوزيع ملابس ومبالغ مالية عليهم بالتعاون مع الجمعيات المهنية الطلابية في القسم، حيث عندنا في القسم 3 جمعيات مهنية ونحن نعد من افضل الأقسام، فلدينا 3 جمعيات مهنية وهي التي تعاونت مع اللجنة الاجتماعية في تنظيم حملة جمع التبرعات العينية مع جمعيات خيرية معتمدة من وزارة الأوقاف وتم تمديدها وكان الهدف هو التفاعل والمشاركة واستشعار الطلبة والطالبات بحقيقة ما يحصل حولهم في المجتمع.

جمعية الهندسة

ماذا عن تعاونكم مع الممثل الشرعي للطلبة والطالبات في كلية الهندسة والبترول جمعية الهندسة؟

٭ ندعم أنشطتهم وفعاليتهم وأي نشاط ممكن ان نساهم فيه، ولا يوجد عندنا ما يمنعنا من التعاون معهم عبر حجز القاعات او المختبرات ونساهم في هذا التعاون، وكذلك الأمر ينطبق على الجمعيات المهنية في تحفيزهم، وتحفيز الطلبة بالانضمام لهم بخلاف جمعية الهندسة المظلة الشرعية، فعلى الطلبة الانضمام إلى تلك الجمعيات المهنية والتفاعل معها ومع أنشطتها وفعاليتها وبرامجها.