آلاء خليفة
استنكر رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة محمد العفاسي التصريحات التي أطلقت بحق خريجي طلبة جامعة الكويت، مؤكدا انها لا تعبر بأي شكل من الأشكال الا عمن أطلقها في ظل تفوق وحصول العديد من الطلبة على مراكز متقدمة في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل وخارج الكويت.
وتعجب العفاسي من التصريحات التي تسيء وتقلل من شأن خريجي طلبة الجامعة، ولا تحمل في طياتها الا أهواء وأغراضا شخصية فالجميع يشهد بنجاح وتميز جموعنا الطلابية على كافة المستويات والتخصصات ولكم تخرج من جامعتنا شخصيات متميزة تقود المسيرة بكل نجاح وتفوق في العديد من المجالات فلمن تطلق مثل هذه التصريحات ولمصلحة من وتجاه من تكون.