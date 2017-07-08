آلاء خليفة

كرم مركز الجامعة العربية المفتوحة للتدريب المدربين المشاركين في اللقاءات التدريبية الرمضانية التي أقامها لموظفي وموظفات الجامعة خلال شهر رمضان المبارك والتي استهدف من خلالها اكتشاف الطاقات وتنمية القدرات والمهارات التي تمكن المتدربين من الاسهام في تحقيق رؤى وأهداف الجامعة.

وأكد مدير المركز د.سامي خليفة في كلمة له في لقاء التكريم أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات لما لها من دور كبير في تعزيز ثقافة العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات والتجارب وترسيخ قيم الولاء للجامعة.

وقال إن الجامعة حريصة على تطوير العمل الوظيفي ومواكبة كل جديد في عالم التدريب والتطوير انطلاقا من أهداف برامج خطتها الاستراتيجية وما تتطلع إلى تحقيقه من إنجاز وتطلعات طموحة لخدمة برامج خطط التنمية للجهات الحكومية والأهلية في الكويت ودول فروع الجامعة الثمانية الموجودة في عدد من الدول العربية.

وأضاف انه يسعدني وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن رئيسة الجامعة د.موضي الحمود أن أثمن عاليا تعاون مختلف قطاعات العمل في الجامعة والذي كان له الأثر الكبير في إنجاح فعاليات البرنامج. كما يسعدني تقديم الشكر والامتنان لشركاء المركز في القطاعين الحكومي والأهلي على تعاونهم والذي يعكس ثقتهم في المركز وما يقدمه من برامج متميزة للتدريب وتطوير المعارف والقدرات والمهارات في المجالات المعرفية والمهارية.

كما شكر المتدربين والمتدربات الذين أبوا إلا أن يشاركوا في البرنامج والاستفادة من مجمل ما قدمه من مواضيع مشيدا بجهود صاحبة فكرة البرنامج مسؤولة التنسيق الإداري في المركز جمانة شعراوي على حسن الترتيب والتنظيم وجهود جميع المدربين والمتعاونين في إنجاح فعاليات البرنامج.

وفي ختام لقاء التكريم ثم توزيع شهادات التقدير على المدربين المشاركين في البرنامج.