عبدالعزيز الفضلي
كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان وزارة التربية ستضع آلية جديدة لاختيار المعلمين المتميزين والمدارس المتميزة والتي يتم تكريمها سنويا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
وأوضحت المصادر ان وكيل التنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد تقدم بمقترح بتعديل شروط وضوابط الاختيار ليأخذ كل ذي حق حقه، مشيرة الى انه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري واعضاء من قطاعها وقطاعي التعليم الخاص والتنمية التربوية والانشطة لهذا الغرض. وأضافت ان اللجنة ستبدأ عملها في اختيار المتميزين بدءا من العام الدراسي المقبل 2018/2017 لافتة الى ان آلية الاختيار والشروط والضوابط سيتم رفعها للوكيل د.هيثم الاثري والوزير د. محمد الفارس لاعتمادها فور الانتهاء منها.