فاز فريق قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية بكلية الهندسة والبترول بجامعه الكويت بمشروعهم العلمي المبتكر الذي هو بعنوان «تحليل وتطوير الصيانة في الخطوط الجوية الكويتية» وذلك في مسابقة معرض التصميم الهندسي الـ 32 الذي أقيم خلال الفترة من 3 الى 4 الجاري في فندق كراون بلازا تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب د.خالد الروضان، والمهندسون الفائزون هم كل من: عبدالرزاق عبدالفتاح معرفي، محمد الأيوب، محمد الصباح، سعد العتيبي، علي الكندري، وعيسى العيسى.

فكرة المشروع عبارة عن دراسة لعمليات الصيانة في الخطوط الجوية الكويتية، المشروع يساهم ويساعد على تطوير نظام الصيانة الخاص بطائرات الناقل الوطني للكويت، عن طريق دراسة بيانات الطائرات من الفترة 2002 الى 2017 عبر عدة طرق لتحليل البيانات للحصول على صورة شاملة عن الصيانة ومعوقاتها ثم اقصائها عن طريق إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكلفة وضمان فاعلية الصيانة.