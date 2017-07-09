انطلاقا من حرص قطاع التنمية التربوية والأنشطة ‏على استثمار أوقات الفراغ بالأنشطة التربوية الهادفة من خلال فترة العطلة الصيفية، صرح الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد بأن الأندية المدرسية المسائية سوف تعاود أنشطتها في منتصف يونيو الجاري وحتى نهاية سبتمبر 2017، ‏وذلك لعدد 12 ناديا ذات أنشطة متعددة بواقع ناديين في كل منطقة تعليمية أحدهما للبنين والآخر للبنات، إلى جانب الأندية التخصصية المستمرة خلال العطلة الصيفية.

وأضاف أن الأندية المدرسية المسائية شهدت تطورا كبيرا من بانضمام الأندية التخصصية و‏الأكاديميات، مثل أكاديميات تعليم وتدريب رياضة السباحة وأكاديمية البولينغ، التي لاقت نجاحا كبيرا من خلال الشراكة مع الهيئة العامة للرياضة في مشروع «عيالنا أملنا»، لافتا الى حرص وزارة التربية على استمرار هذه الأكاديميات ضمن مشروع الأندية المدرسية المسائية خلال العطلة الصيفية.

وأشاد المقصيد بأندية مدارس التربية الخاصة وبالأنشطة المتنوعة والهادفة والإبداعات التي يقوم بها طلبة المدارس، لافتا إلى «أن النجاحات التي حققتها أندية مدارس التربية الخاصة والأندية التخصصية مثل أندية البولينغ والروبوت وأندية المسرح التخصصي ونادي المناظرات الوطني خلال العطلة الصيفية دفعت إلى تطبيق التجربة على بقية الأندية بإعادة استئناف ‏أنشطتها المتنوعة خلال العطلة الصيفية بهدف توفير الأنشطة المناسبة لأبنائنا ومساعدة أولياء الأمور إيجاد بيئة آمنة لأبنائهم لقضاء العطلة الصيفية في الأنشطة الهادفة.

وثمن المقصيد دور وزارة التربية في توفير الأنشطة الهادفة لاستثمار أوقات الفراغ حيث قال: ان وزارة التربية لا تألو جهدا في تطبيق توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، في ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير كل السبل لتنمية مهاراتهم ‏وحمايتهم من الأفكار الهدامة، والاستفادة من أوقات فراغهم، وأضاف المقصيد أن قطاع التنمية التربوية والأنشطة يعمل على تطوير الأنشطة والمسابقات التي تتضمنها الأندية المدرسة المسائية، فهي تتنوع بين من الثقافية والمهارية والرياضية وتنمية جوانب الإبداع والتفكير لتساهم في صقل شخصية الطلبة، موضحا رغبة القطاع في ايجاد تنافسية بين الأندية المدرسة المسائية وبين المناطق وبعضها البعض لبث روح الحماسة والتنافس الإيجابي وتحقيق الهدف المرجو منها، داعيا أولياء أمور ‏الطلبة لحث أبنائهم على الاشتراك في أكاديميات السباحة التابعة لقطاع التنمية التربوية والأنشطة، مشيرا إلى قرار فتح باب الاشتراك في أكاديميتي السباحة لأبنائنا الطلبة البنين والبنات، حيث تم افتتاح واحدة للبنين ومقرها حوض مدرسة عبد المحسن البحر الابتدائية بنين بمنطقة السرة، والأخرى للبنات ومقرها حوض ثانوية سعاد الصباح بمنطقة المنصورية، وبإمكان أولياء الأمور تسجيل أبنائهم من خلال تعبئة استمارة الاشتراك أثناء الدوام الرسمي من الساعة 4:00 عصرا حتى الساعة 7:00 مساء بمقر الأحواض، مؤكدا على أنه سيتم افتتاح أكاديميات أخرى للسباحة في جميع محافظات الكويت مستقبلا.

وأشار المقصيد إلى أن عدد الأندية التي ستفتح أبوابها لأبنائنا الطلبة في عطلة الصيف اصبح 23 ناديا للبنين والبنات، وهي متنوعة بين أندية تخصصية ذات النشاط الواحد وأندية ذات أنشطة متنوعة.