استنكر رئيس جمعية الشريعة بجامعة الكويت وليد خالد الهاملي ما صرح به احد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت من تصنيفه لكلية الشريعة بأنها ‏من أسوأ الكليات في جامعة الكويت، متسائلا علام كان تصنيفه غير الموفق والمرفوض تماما، وهل بناه على دراسة علمية؟ إذن فليعرضها بدلا من استفزاز الطلبة والطالبات والتلاعب بنفسياتهم وبدلا من مواصلة الإساءات المتكررة لكلية الشريعة المباركة.

وأشار الهاملي إلى انه وحسب إحصائيات عمادة شؤون الطلبة ‏فإن طلبة كلية الشريعة ‏يتخرجون وفق الخطة الزمنية المناسبة وأيضا منهم من يسبقونها دون تأخير، وهذا إن دل فإنه يدل على امتياز المسيرة العلمية لدى كلية الشريعة وكفاءة الطلبة والطالبات، مؤكدا أن طلبة كلية الشريعة المتفوقين في كل عام يكرمون من صاحب السمو، ومنهم أيضا من تخرج وتقلد المناصب الحكومية وشرف الكويت ومثلها خير تمثيل.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن جامعة الكويت صرح أكاديمي عريق امتد عطاؤه العلمي لنصف قرن، ‏وقد ضمت جامعة الكويت عددا من الكليات العلمية ومن ضمنها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وهي منارة شامخة ‏لهذه الجامعة العريقة، فهي كلية متزنة ومعتدلة تستمد آراؤها وأفكارها من الشريعة السمحة والحنيفية البيضاء ‏متمثلة بعمادتها الموفقة وأعضاء هيئة تدريسها المحترمين.

وأكد أننا في جمعية الشريعة على عدم مساس سمعة الطلبة في جامعة الكويت عامة وكلية الشريعة خاصة ونرفض رفضا تاما الإساءة المتواصلة لهم.