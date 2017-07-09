عبدالعزيز الفضلي

انتهت منطقة مبارك الكبير من إجراء مقابلات الوظائف الإشرافية لتسكين 5 مناصب لرؤساء الأقسام الشاغرة في المنطقة وذلك ضمن استراتيجية خطة العمل للاستعداد للعام الدراسي 2017 - 2018 .

وقال مدير عام منطقة مبارك الكبير منصور الديحاني، إن لجنة المقابلات عقدت عدة اجتماعات منذ نهاية شهر رمضان وتمت خلالها مقابلة 95 متقدماً لشغل 5 وظائف رئيس قسم ممن تنطبق عليهم الشروط، مؤكدا أن المنطقة تسعى لسد كافة الشواغر فيها تماشيا مع السياسة العامة لوزارة التربية في ضمان الاستعداد لبدء العام الدارسي، كاشفا عن أن نتائج المقابلات سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من بحث ملفات المقابلين وانتهاء كافة الإجراءات قريبا.

وأشار الديحاني إلى أن منطقة مبارك الكبير تسير وفق منهج الاستعداد الشامل للعام الدراسي وبحث كافة العراقيل لتهيئة السبل الكفيلة لانطلاق العام الدراسي عبر عقد اجتماعات مع مدراء الإدارات بالمنطقة ووضع الخطط خلال فترة الصيف، مبينا أن العام الدراسي القادم سيكون خاليا من الشواغر عبر تسكين جميع الوظائف.