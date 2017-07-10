عبدالعزيز الفضلي

قال مدير الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه سيتم اليوم تسلم الدفعة الأخيرة من معاملات عدم الممانعة للمعلمين المصريين والأردنيين الذين تم التعاقد معهم لسد النقص في الهيئات التعليمية في العام الدراسي المقبل من وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال عدم الممانعة للسفارة للاتصال بالمعنيين لتجهيزهم للسفر.

وذكر ان وصول المعلمين الى البلاد سيكون اعتبارا من 17 أغسطس المقبل، مضيفا أنه تم الحجز لهم والأمور تسير على ما يرام.

اما فيما يتعلق بالمعلمين الفلسطينيين فبين الجويسر ان اجراءاتهم تختلف حيث ان ادارة الهيئة الديبلوماسية بوزارة الداخلية تتابع الموضوع لتسهيل دخول 59 معلما فلسطينيا تم التعاقد معهم بعد اعتذار 20 معلما عن عدم العمل في «التربية».

واوضح الجويسر انه سيتم إدخال المعلمين الجدد دورات تدريبية في شهر سبتمبر المقبل على مدى اسبوع وذلك لاطلاعهم على الامور واللوائح المعمول بها في التربية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد.