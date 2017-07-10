العتيبي: الكلية تفتخر بمتفوقيها الذين أثبتوا أهليتهم للمسؤولية

الدليمي: كونوا متفوقين بأخلاقكم وانتمائكم لوطنكم وطاعة والديكم

آلاء خليفة

نظمت كلية القانون الكويتية العالمية الحفل السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين في العام الجامعي 2016/2017 من مختلف السنوات الدراسية، وحضره عدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

وخاطب رئيس وعميد الكلية د.محمد المقاطع الطلبة المكرمين قائلا: إن سعادتي في هذا اليوم تعادل سعادة أولياء أموركم، حيث نرى أن بذور المعرفة التي غرسناها منذ اللحظة التي قرر كل واحد منكم الدراسة في هذه الكلية قد بدأت تتفتح نجاحا وتفوقا، ما يعطينا الحافز كإدارة وهيئة تدريس لتقديم المزيد من العطاء وتوفير كل الظروف التي تساعدكم على المضي قدما على درب التفوق، حتى تتمكنوا بعد التخرج من العمل بكفاءة في مختلف المهن القانونية وتكملوا فيها مشوار النجاح والتفوق والتميز.

وأضاف د.المقاطع: لم يعد ما نقوله ونعلنه عما يتميز به خريجو كلية القانون الكويتية العالمية مجرد أمنيات وشعارات، إنما وليد الواقع والتجربة الحية حيث نال خريجونا الأولوية في التوظيف لدى عدد من الجهات التي لا تستقطب إلا المتفوقين دراسيا والمتمتعين بالمزايا الشخصية التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية باقتدار، ولذلك أدعوكم ليس فقط إلى الحصول على الشهادة الجامعية وإنما إلى التزود بكل الخبرات المعرفية التي توفرها لكم الكلية والتفوق الدراسي حتى تحظوا بالأولوية في العمل والوظيفة.

بدوره، توجه العميد المساعد للشؤون الطلابية د.صالح العتيبي بالتهنئة للطلبة المكرمين، الذين تفتخر بهم الكلية لأنهم أثبتوا أنهم أهل للمسؤولية والاعتماد على النفس، فانصرفوا للدراسة والمتابعة بكل جدية حتى استحقوا التكريم اليوم، وأنا من خلال متابعتي أعرف أن العديد من هؤلاء المكرمين عملوا ويعملون على بلورة شخصياتهم من خلال تحقيق التوازن في حياتهم الجامعية بين الدراسة وممارسة الهوايات التي يرغبون بها وتعمل إدارة الكلية على تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية لما في ذلك من فوائد في صياغة الشخصية المتكاملة لطلابنا وهم ينظرون بأمل للمستقبل الذي ينتظرهم.

أما الطالبة مها الدليمي التي ألقت كلمة نيابة عن زملائها وزميلاتها الفائقين فقد توجهت بالشكر لإدارة الكلية التي أثبتت دائما اهتمامها بطلبتها الفائقين والمتميزين لتحفيزهم على المضي قدما في النجاح والتفوق، وخاطبت الطلبة المكرمين قائلة: لا تجعلوا التفوق الدراسي هدفكم الوحيد - على الرغم من نبل هذا الهدف - بل كونوا متفوقين في أخلاقكم، ومتفوقين في انتمائكم لوطنك الكويت الذي لم يبخل عليكم بالعطاء، وكونوا متفوقين في طاعة والديكم وجعلهم دائما فخورين بكم.. فالتفوق يجب ألا يقتصر على جانب واحد من حياتكم، بل يجب أن يكون شاملا ومعبرا عن شخصياتكم كأبناء بررة لأسركم ووطنكم.

وبعد ذلك تم توزيع الشهادات والدروع التذكارية على الطلاب والطالبات المكرمين.