زار وفد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والشركة الكورية المسؤولة عن تنفيذ مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الجديدة، مدينة صباح السالم الجامعية وذلك صباح يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2017، بغية الاطلاع على منظومة تبريد المباني بواسطة المياه المبردة والتي تم تطبيقها في المدينة الجامعية عبر إنشاء ثلاث محطات مركزية لهذا الغرض في حرم الشدادية.

وحول الزيارة قالت م. سلمى المسند من المؤسسة العامة للرعاية السكنية: إن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية من أكبر المدن الجامعية في الشرق الأوسط، كونه المشروع الذي يحتوي على مشاريع فريدة تطبق بطرق وجودة عالمية، ومن خلال ما رأيناه خلال الزيارة يعتبر أنه في مراحل التشطيبات النهائية.