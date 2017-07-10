أعلنت شركة ليماك للإنشاءات عن توقيعها مذكرة تفاهم مع كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت تهدف إلى توفير قنوات للتواصل وتعزيز التعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات في مجالات الهندسة المختلفة.

وقد اتفق الطرفان على تطوير برامج تدريبية مشتركة للطلبة، وكمبادرة فإن ليماك أطلقت الشركة برنامجا تدريبيا مهنيا مشتركا مخصصا للطالبات الكويتيات والخليجيات في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت بالتعاون مع جامعة بوغازيتشي التركية، حيث سيمكنهن هذا البرنامج من اكتساب الخبرة وتلقي المعرفة العملية ويشجعهن على الانخراط في العمل الهندسي الميداني في أضخم المشاريع الإنشائية.



يرتكز برنامج ليماك لمهندسات الكويت على تدريب 30 طالبة في مختلف التخصصات من كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت خلال الفصل الأول من العام 2017، بمجمل 200 ساعة تدريبية مقسمة على سبعة محاور.



وعند استكمال البرنامج بنجاح ستحصل المشاركات على شهادة مجلس تعليم التكنولوجيا وإدارة الأعمال BTEC للإدارة والقيادة المعتمدة في أكثر من 100 دولة حول العالم، وعلى ثلاث وحدات دراسية لاجتياز التدريب الميداني في ذلك الفصل الدراسي.



ويهدف هذا البرنامج الميداني إلى تمكين الطالبات وصقل مهاراتهن القيادية والإدارية ومساعدتهن على تكوين صورة واضحة عن طبيعة عملهن الهندسي في المستقبل.



وتهدف «ليماك» التي تقوم بمشاريع إنشائية رائدة في الكويت أبرزها إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2)، إلى تأهيل المهندسات في الشرق الأوسط وتفعيل دورهن وتمكينهن في قطاع الهندسة وإدارة المشاريع.



وإن قيام الشركة اليوم بهذه المبادرة لصالح المهندسات الكويتيات والخليجيات قد جاء عقب نجاح برنامج مشابه «مهندسات تركيا» أطلقته الشركة في العام 2015 وكانت أهدافه مماثلة لهذه المبادرة في تأهيل المهندسات والتشجيع على انخراطهن في العمل الهندسي الميداني.

وبهذه المناسبة قال مدير مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2)، ريتشارد ميريدث: التزاما منا بالوعد الذي قطعناه خلال احتفال جامعة الكويت باليوبيل الذهبي في عام 2016، نفخر بأن نعلن اليوم عن توقيعنا اتفاقية مع جامعة الكويت وجامعة بوغازيتشي التركية لإطلاق «برنامج ليماك للمهندسات»، وهي أول مبادرة ستتم مباشرة العمل بها من بين مجموعة من المبادرات الأكاديمية والميدانية التي خططنا لإطلاقها خلال السنوات الست القادمة.