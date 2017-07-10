أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عدم السماح بأن يكون هناك طالب متضرر من قرارات الوزارة حيث أننا نعمل بكل شفافية.



وقال د.الفارس خلال لقائه عددا من نواب وأهالي منطقة الأحمدي بشأن نقل طلبة مدرسة ثانوية لتسكين طلبة المعهد الديني المغلق، إن وزارة التربية لا تغلق أي مدرسة وإنما وزارة الأشغال هي من تقرر ذلك بعد أن تقوم بفحص المباني والتأكد من موضوع جاهزيتها أو عدمه.



وأضاف الفارس: إننا حريصون على سلامة الجميع من طلبة ومدرسين وتربويين وعاملين، ولا نقبل بوقوع الخطر، ولن ننتظر أن تقع كوارث بسبب بعض منشآت المدارس المتهالكة، وهناك مبان كثيرة تحتاج إلى أعمال الصيانة والترميم لتكون صالحة للاستخدام.