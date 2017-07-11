آلاء خليفة

سلسلة من الدورات التدريبية المختصة دشنها قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت ابتداء من دورات ICDLE ودورات تدريب المدربين TOT ودورات اللغة الإنجليزية وصولا إلى دورات في اللغات المختلفة وكان آخرها اللغة اليابانية التي قدمتها الاستاذة رانيا أمير بحضور عدد من المهتمين باللغة والثقافة اليابانية في مقر الجامعة.

أكدت المحاضرة رانيا أمير أن اللغة اليابانية لغة جميلة سهلة يستطيع الجميع ممارستها خلال إلمامه بالمهارات المطلوبة ويحتاج تعلمها لاكتساب الثقة اللازمة لاتقانها وهي لغة ممتعة وكما يعلم الجميع ان القراءة والكتابة من اساسيات تعلم أي لغة، لذا لا بد من تعلمها من مصادر موثوقة وممارستها يوميا، ولاسيما في الحوار كما الاطلاع على الثقافة اليابانية هو أمر مهم لتحسين الحس اللغوي والتشجيع على ممارسة اللغة وامبراطورية اليابان بلد مميز بثقافته.

وتناولت المحاضرة جوانب من مختلفة من الثقافة اليابانية قبل الدخول إلى اللغة اليابانية ومهارات المحادثة والاستماع والكتابة التي تهدف إلى إرشاد الطلبة وتوعيتهم بالخيارات المتاحة لتعليم اللغة وهي تأتي من ضمن سلسلة محاضرات مجانية اطلقتها الجامعة لجميع شرائح المجتمع.