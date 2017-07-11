إطلاق تطبيق الهيئة Smart PAAET APP الذكي والشامل خلال الأيام المقبلة عبدالله الراكان

أكد مدير مركز تقنيات المعلومات والحاسب الآلي في الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب د.جاسم الاستاد أن مسيرة تطوير الأنظمة التكنولوجية والإلكترونية في الهيئة مستمرة، مشيرا إلى ان مراحل تطوير شبكة نظم معلومات التطبيقي أوشكت على الانتهاء خلال الفترة المقبلة، مشيرا ان مركز الحاسب الآلي انتهى مما يزيد على 77% من المشاريع الإلكترونية من أصل 110 مشاريع إلكترونية.

وقال د.الاستاد: ان استغلال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الحديثة ساهم في وضع العديد من الحلول للمشاكل التي تواجه الهيئتين الأكاديمية والتدريبية وجميع منتسبي التطبيقي.

ولفت إلى قصة نجاح مركز تقنيات المعلومات والحاسب الآلي في تطويع التكنولوجيا واستخداماتها لتطوير الأنظمة في التطبيقي، موضحا أهم النقاط التي مرت بها الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية وكيف كانت الأنظمة قبل تلك السنوات وكيف أصبحت، مشيرا إلى أهمية ودور مركز تقنية المعلومات بالتطبيقي في تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والخطة التنفيذية لها والإنجازات التي حققتها الهيئة في هذا الاطار.

واستعرض د.الاستاد رحلة مركز الحاسب الآلي مع النجاح منذ البدايات، لافتا إلى ان المركز وقبل شهر يونيو 2014، كانت البنية التحتية ليست على المستوى المطلوب ولا تلبي أدنى المتطلبات لتوفير الخدمات التي تقدم للطلبة والهيئة الأكاديمية والادارية، ولا يمكن لموقع التعافي من أي كوارث قد تحدث، بالإضافة إلى ان المشاريع لا غير مرتبطة بأهداف الهيئة، حيث كانت المشاريع تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع كانت مثقلة بالعقبات وسوء في المشاريع المدارة وسوء في التخطيط، بالإضافة إلى عدم وجود أدوات لرصد تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى عدم اعتماد حلول تكنولوجيا المعلومات في إدارة المشكلة، كما أن القرارات الإدارية لا تستند في الغالب إلى بيانات وإحصاءات واقعية.

وذكر أن حوكمة تقنية المعلومات ساعدت في تتبع وقياس العملية التنظيمية (أو تدفق العمل) والمبادرات، للسيطرة وتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر وتوفير نظام دعم القرار لقياديين لاتخاذ القرارات واعتماد منهجية حوكمة تقنية المعلومات من خلال تحليل البيانات والمعلومات لمساعدتهم.

وأشار د.الاستاد إلى العديد من العمليات والاجراءات التي اتبعها المركز لعمليات التطوير، مشيرا إلى إنشاء أكثر من 110 مشاريع الكترونية أقامها مركز التقنيات والحاسب الآلي لخدمة الطلبة والاساتذة وجميع منتسبي التطبيقي، لافتا إلى ان نسبة الإنجاز في المشاريع تخطت أكثر من 77%.

ومن أهم هذه المشاريع الاستراتيجية للهيئة نظام شؤون المتدربين (TAS) والخاص بمعاهد الهيئة وعددها تسعة معاهد، حيث يشمل هذا النظام جميع الأمور الخاصة بالمعاهد، منها أمور إدارية وتدريبية وإدارة شؤون المتدربين.

وأضاف لقد تطور هذا النظام داخل الهيئة باستخدام أعلى المعايير لتحقيق متطلبات العاملين في المعاهد بالشكل الأمثل، وأكد ان النظام نجح نجاحا ملحوظا في جميع المعاهد خلال ستة أشهر فقط.

وأشار إلى المشاريع الاستراتيجية الأخرى والمطور داخل الهيئة كنظام الإرشاد الإلكتروني (e.advisor) الذي أسهم خلال فترة بسيطة من انطلاقه الى التواصل بين الطلبة والأساتذة عبر نسخته على الويب وعبر تطبيقه على الأجهزة الذكية.

وأوضح د.الاستاد ان الحاسب الآلي ساهم في تقليل الميزانية العامة لـ «التطبيقي» ما يقارب 250 ألف دينار سنويا، من خلال الاستغناء عن استخدام الحواسيب المركزيــــة (mainframe)، معلنا عن إطلاق التطبيق الذكي والشامل للهيئة (Smart PAAET APP) خلال الأيام المقبلة الذي سيسهم في إحداث طفرة تكنولوجية في جميع الانظمة المستخدمة في الجامعات المحلية والإقليمية، والذي سيساهم في القضاء على جميع المشاكل الإلكترونية التي تواجه منتسبي التطبيقي.