عبدالله الراكان

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن أن إدارة الهيئة ستنتقل إلى المبنى الإداري الجديد في منطقة الشويخ قبل نهاية العام، مشيرة إلى اللجنة العليا للانتقال إلى ديوان الهيئة العامة في الشويخ والتي تضم المدير العام للهيئة ونوابه ومديري الإدارات حددت شهر سبتمبر أو أكتوبر موعدا للانتقال.

وأضافت المصادر أن الهيئة بانتظار الأثاث الجديد كي يتم الانتقال بشكل رسمي، موضحة أن كل الإدارات التابعة للهيئة ستنتقل إلى منطقة الشويخ باستثناء عمادة القبول والتسجيل ومركز بن الهيثم ونادي العاملين وإدارة ضبط الجودة وإدارة قبول المتدربين وإدارة المعاهد الأهلية.

وأشارت المصادر إلى ان المبنى الإداري الجديد للهيئة يعد تحفة معمارية ونقلة نوعية كبيرة تشهدها مؤسسات التعليم العالي ليس في الكويت فحسب وانما على جميع المستويات العربية والإقليمية والعالمية، موضحة ان المبنى يعد من المباني الذكية التي صممت على أحدث الوسائل التكنولوجية وتهدف إلى تقديم الخدمات على أكمل وجه وفي أقل وقت زمني وبأريحية تامة لجميع الموظفين والعاملين والمراجعين في «التطبيقي».