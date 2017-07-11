عبدالعزيز الفضلي

كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أنه سيعمل على استثناء الهيئات التعليمية من قرار تطبيق البصمة على الجميع، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع المسؤولين في «التربية» لمناقشة هذا القرار والوقوف على مدى تأثيره على أهل الميدان من معلمين وموجهين وكيفية تطبيقه.

وأضاف: سنجمع كل البيانات المتعلقة بتطبيق البصمة، وإذا ما وصلنا إلى قناعة بوجود تحفظ من الوزارة على هذا القرار فسنرفع مذكرة وتوصية للديوان في هذا الجانب.

وأوضح الفارس أن القرار تم تحديد موعد تنفيذه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، حتى تكون هناك فرصة أمام جميع الجهات لتقديم أي ملاحظات لديها على القرار، لافتا إلى أن أي جهة ترى فيه معوقا لسير العمل بها يمكنها أن ترفع مذكرة لإعادة النظر فيه، وبالتالي فإن لدينا وقتا لدراسة الموضوع بشكل متأنٍ.