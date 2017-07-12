العدد الكبير والانتشار الجغرافي يضعان عوائق أمام تطبيق البصمة في «التربية»

عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي رفض الجمعية لقرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بتطبيق البصمة على الوظائف التعليمية في وزارة التربية، مشيرا الى ان لها طبيعة خاصة في نظام الدوام، لاسيما انها مرتبطة بتربية وتعليم طلبة واطفال.

وقال العجمي في تصريح للصحافيين انه وعلى هذا الأساس تم استثناء الوظائف التعليمية في المدارس والتوجيه الفني من قرار تطبيق البصمة منذ سنوات عديدة وذلك مراعاة لطبيعة عملهم التي تختلف عن بقية عمل الوزارات، لافتا الى ‏سبق لنا التأكيد على أن وظائف الهيئة التعليمية لها خصوصية في أداء المهام المنوطة بها من خلال الأثر المباشر على أرض الواقع دون الحاجة لوجود البصمة.

وذكر العجمي انه ‏تم التنسيق والتواصل مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس لرفع مذكرة يتم فيها بيان سلبيات قرار البصمة والآثار المترتبة عليه لعرضها على مجلس الخدمة المدنية.

وأوضح في تصريحه أن الواجب على الجهات الحكومية مثل ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية مراعاة خصوصية وزارة التربية حيث أنها تعد أكبر الوزارات من حيث عدد الموظفين واتساع المكانة الجغرافية ومع التوسع في افتتاح المدارس في المناطق الجديدة مثل منطقة صباح الاحمد والخيران وغيرها من المناطق السكنية وتعدد وانتشار مراكز العمل فيها ابتداء من رياض الاطفال والمدارس مرورا بالمناطق التعليمية والادارات المركزية والمباني الرئيسية للوزارة مما يعني انتقال الموظفين بمختلف مستوياتهم الى هذه الأماكن لأداء أعمالهم وعقد اجتماعاتهم مما يعني وجود عوائق كبيرة أمام تطبيق البصمة على بعض الوظائف المهمة من أعضاء الهيئة التعليمية والموجهين الفنيين والذين لهم طبيعة عمل خاصة تقوم على الزيارات الميدانية طوال ايام الاسبوع بالاضافة الى عمل المراقبين والمديرين في جولاتهم وزياراتهم شبه اليومية، مما يؤكد استحالة انتظام العمل في ظل القرار الاخير لمجلس الخدمة المدنية بتطبيق البصمة دون استثناء.