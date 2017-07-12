عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعدادات قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية لاستئناف العمل بالأندية المدرسية المسائية خلال العطلة الصيفية، أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عن استئناف العمل بالأندية المدرسية المسائية خلال العطلة الصيفية في الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة العليا للأندية المدرسية المسائية، حيث تقرر استئناف العمل بالأندية المدرسية المسائية بداية من 16 يوليو الجاري وحتى نهاية أغسطس 2017م، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لخطة الأنشطة المدرسية الصيفية واستثمارا لأوقات الفراغ لدى الطلبة.

وأضاف المقصيد أنه تم طرح مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة أمام أبنائنا الطلبة لاختيار المفيد والمناسب لميولهم ورغباتهم مثل: (النشاط الاجتماعي - النشاط الثقافي - النشاط الرياضي - نشاط الحاسوب والروبوت - نشاط التربية الفنية - نشاط الموسيقى)، مشيرا إلى أن عدد الأندية المدرسية المسائية التي ستعاود نشاطها هي 12 ناديا تشمل جميع مناطق الكويت منها 6 للبنين والأخرى للبنات بواقع ناديين في كل منطقة بالإضافة إلى الأندية التخصصية على أن تكون بداية الدوام من الساعة 4:30 إلى 8:30.

وفيما يلي أسماء المدارس والمناطق التعليمية التي ستضم الأندية المدرسية المسائية:

٭ منطقة الأحمدي التعليمية

ثانوية سعيد بن عامر

هدية - ق2 - شارع ابن مالك

مدرسة أنيسة بنت خبيب

الفنطاس - ق2 - ش 19

٭ منطقة الجهراء التعليمية:

ثانوية الشيخ يوسف عذبي الصباح

القصر - ق3 - شارع مرشد الشمري

أميمة بنت خلف

سعد العبدالله - ق 9 - الشارع الأول

٭ منطقة حولي التعليمية:

مشعان الخضير المتوسطة

مشرف - ق2 - طريق 59 - شارع المدارس

ثانوية سلوى

سلوى- ق 10 - الشارع الأول

٭ منطقة العاصمة التعليمية

مدرسة أحمد السقاف المتوسطة

جابر الأحمد - قطاع B - الشارع الرئيسي - رقم 100

مدرسة هيا عبدالرحمن الجاسم المتوسطة- بنات

القيروان - ق2 - شارع المدارس

٭ منطقة الفروانية التعليمية

ثانوية الشجاع بن الأسلم ـ بنين

عبدالله المبارك ـ ق4 ـ الشارع الثاني

مدرسة المرقاب المتوسطة

عبدالله المبارك - ق 3 - ش 3

٭ منطقة مبارك الكبير التعليمية

مدرسة عيسى اللوغاني المتوسطة

صباح السالم - ق 12 - الشارع الأول

مدرسة أم المرادم

الابتدائية - بنات

مبارك الكبير - ق 4 - الشارع الأول

وفيما يخص الأندية التي تمارس أنشطتها طوال العام، قال المقصيد: «هناك عدد من الأندية التي تفتح أبوابها أمام أبنائنا الطلبة بصفة مستمرة مثل أندية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تشتمل على أنشطة ومتنوعة ذات طبيعة خاصة، مثل الزراعة والتجليد والأعمال الفنية والاقتصاد المنزلي والسباحة والأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى الأنشطة المتعددة المتاحة للموهوبين والمبدعين فيها وتتطور هذه الأنشطة دائما لتلائم هذه الفئة من خلال من المشرفين المتميزين والمؤهلين الذين تم إعدادهم للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة»، وأضاف المقصيد: «هناك أندية ذات النشاط الواحد والتخصصي مثل نادي الروبوت والمناظرات والأروكسترا الموسيقي وأكاديميات البولينغ، وهذه الأندية التخصصية مستمرة لاستقبال لأبنائنا الطلبة على مدار العام، وتمت إضافة أكاديميتي السباحة للبنين والبنات وناديي المسرح التخصصي للبنين والبنات لتكون ضمن قافلة هذه الأندية التي تضم مجموعة من الكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى من الخبرة والتدريب»، وحدد المقصيد هذه الأندية التي تقدم أنشطتها دون توقف ومواقعها وفق التالي:

1 التربية الخاصة

مدرسة الأمل (أ + م + ث) للبنين

حولي - ق5 - شارع المعتصم

مدرسة النور والأمل (أ + م + ث) للبنات

حولي - ق5 - شارع المعتصم

مستمرة طوال العام

2 البولينغ

ثانوية أحمد البشر الرومي (الدعية)

ثانوية صباح السالم بنين (صباح السالم)

ثانوية الجزائر بنات (الشامية)

ثانوية صباح السالم بنات (صباح السالم)

3 الروبوت

مركز الروبوت الكويتي - منطقة الروضة ق 2 شارع 22

4 السباحة

مدرسة عبد المحسن البحر أ. بنين

ق 4 ش طارق بن زياد

ثانوية سعاد محمد الصباح

المنصورية ق 2 شارع فيلكا

5 المسرح

ثانوية جاسم الخرافي - بنين

قرطبة ق 4 ش الملك فيصل

ثانوية بيان - بنات

بيان ق 6 شارع 22

6 المناظرات

مدرسة علي بن أبي طالب أ. بنين

الشعب ق 6 ش مصعب بن الزبير

7 الموسيقى

نادي الأوركسترا الموسيقي

حولي

حولي ق 12 ش قتيبة. بجوار مدرسة الوفاء

وأوعز للسادة مديري إدارات الأنشطة التربوية أعضاء اللجنة العليا للأندية المدرسية المسائية المدرسية المسائية بالعمل على تكثيف الزيارات الميدانية للأندية المدرسية المسائية الواقعة في نطاق منطقتهم التعليمية.

من جانب آخر، أكد المقصيد أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية مع المؤسسات والجهات الرسمية لتقديم الدعم اللازم لنجاح الأنشطة المدرسية بكل أنواعها، مصرحا بقوله: «تم إبرام عدة اتفاقيات لدعم الأنشطة بين وزارة التربية ممثلة في قطاع التنمية التربوية والأنشطة وعدة جهات ومؤسسات منها: بيت التمويل الكويتي لدعم أنشطة مركز الروبوت، وورثة المرحوم جاسم الخرافي لدعم أنشطة نادي المناظرات الوطني، وقريبا سيتم إبرام اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لدعم أنشطة المسرح التخصصي»، معربا عن تفاؤله بتطوير الأنشطة المدرسية وتنويعها خلال العام الدراسي القادم 2017/2018م لتلائم رغبات وميول أبنائنا الطلبة على مختلف أعمارهم.

وعن آلية العمل الجديدة للأندية المدرسية المسائية خلال العام الدراسي 2017/2018م أوضح المقصيد أن التقديم للعمل بالأندية المدرسية المسائية سيكون بصورة الكترونية، حيث سيكون التسجيل عبر الأون لاين ONLINE من خلال موقع وزارة التربية الذي سيتم إعداده خصيصا لهذا الغرض ويتيح للمشرف الدخول والتسجيل واختيار النشاط وفق الشروط والضوابط المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة، وكذلك يمكن لولي الأمر الدخول وتسجيل ابنه من خلال الأندية المتاحة واختيار النشاط المناسب.