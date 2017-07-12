هدف النادي الارتقاء بأفراد المجتمع لمستوى عال من التعايش والوعي

عبدالعزيز الفضلي

اعلن رئيس نادي مناظرات المدارس بوزارة التربية بدر الشطي عن خطة تستهدف العديد من فئات المجتمع يعتزم تنفيذها في الفترة الصيفية.

وقال الشطي في تصريح صحافي إن المناظرات ليست مقتصرة على فئة بعينها، نظرا لكون الهدف العام والرؤية التي انطلق منها النادي تستهدف الارتقاء بأفراد المجتمع لمستوى عال من التعايش والوعي، من خلال العمل على تنمية التفكير لدى الأفراد وتوسيع مداركهم وإكسابهم قدرا من الثقافة وحسن الحوار، وهو الأمر الذي يمكنهم من الدعوة للخير والمساهمة في صلاح الوطن والأمة.

وأكد الشطي أن قطاع التنمية التربوية والأنشطة ذلل الكثير من الصعوبات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ الخطط المزمع تنفيذها في فترة العطلة الصيفية، معربا عن شكره للوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد الذي لم يدخر جهدا في دعم النادي.

من جهته أكد فهد السبيعي المنسق الإداري والفني لنادي المناظرات أن الاستمرار في الفعاليات والأنشطة لا بد أن تؤتى أكله في الأيام القادمة، لافتا إلى أنه بدأ يلمس الآثار الإيجابية لدى الطلبة المنتسبين للنادي، وهو الأمر الذي يدعو للتفاؤل بمستقبل زاهر من العطاء وبث مبادئ التسامح لدى الأجيال باعتباره من الأهداف التي يضعها النادي في قائمة الأولويات بالإضافة لتطوير قدرات وإمكانيات المنتسبين.

وأضاف السبيعي أن وزارة التربية ممثلة بقطاع التنمية التربوية والأنشطة تتحمل مسؤوليات اجتماعية كبيرة، وتسعى لتعزيز الأفكار النيرة التي من شأنها أن ترتقي بأفراد المجتمع ليتحمل مسؤولياته ويقوم بالأدوار الإيجابية في مسيرة العمل والبناء والتنمية.

يذكر أن نادي المناظرات شهد نشاطا ملحوظا في مدارس المناطق التعليمية، وأقام بطولته الوطنية الثانية في العام الدراسي 2016-2017 لمدارس الثانوية بنين- بنات تحت مسمى بطولة المرحوم جاسم الخرافي، وقد لقيت البطولة اهتماما واسعا من المناطق التعليمية وأولياء أمور الطلبة وكافة الجهات المعنية بالمناظرات، كما حظيت بحضور عدد كبير من كافة شرائح المجتمع وفئاته.