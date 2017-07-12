الصراف: ضرورة اطلاع الطلبة المبتعثين على لائحة البعثات المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني لمعرفة حقوقهم وواجباتهم

النصف: تغيير التخصص أو الجامعة يكون من خلال مخاطبة الطالب للمكتب الثقافي

العوضي: معظم شكاوى معاهد اللغة هي عدم التزام الطلبة الكويتيين بالدوام والحضور

الاء خليفه

حث وزير التربية ووزير التعليم العالي، الدكتور محمد الفارس، طلبة البعثات الخارجية بأن يكونوا خير سفراء للكويت وأن يحملوا صوت بلد الإنسانية والعمل الخيري في دول الابتعاث وان يمثلوا الكويت في هذه الدول.

وقال الوزير الفارس في كلمة له خلال افتتاح اللقاء التنويري لطلبة البعثات الخارجية للعام 2017/2018 أن البعثة هي بداية الطريق لبناء مستقبلكم الشخصي و تنمية هذا الوطن الذي قدم الكثير لكم، مشيرا إلى أن التعليم هو طريق نهضة الأمم وأساس رُقيّها وعلينا الاهتمام بالشباب الذي يمثل هذا المستقبل.

واكد أن الحياة الأكاديمية الجديدة رحلة علم وتعلّم ترعاها رؤية وتوجيهات صاحب السمو وتتبناها وزارة التربية بكافة قطاعاتها والتي تبذل الجهد لتوفير افضل السبل بمنظور حضاري يلبي الطموح ويدعم خطة التنمية في الكويت.

من ناحيتها هنأت مديرة إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي، وفاء الصراف، الطلبة المقبولين في خطة البعثات، متمنية أن يكونوا خير سفراء للكويت في الخارج.

وشددت الصراف على ضرورة اطلاع الطلبة المبتعثين على لائحة البعثات المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي الإلكتروني لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

وأفادت الصراف أنه بعد قبول الطلبة في البعثات يستجوب عليهم استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة وإدخالها في النظام، موضحة أن لكل دولة من دول الابتعاث أوراق وإجراءات محددة، لافتة إلى أن موظفي وزارة التعليم العالي متواجدين في بوزارة التعليم العالي وابدوا استعدادهم للرد على كافة أسئلة واستفسارات الطلبة المبتعثين.

وتحدثت الصراف عن اختيار معاهد اللغة للطلبة المقبولين في الدول الأجنبية، موضحة أنه بعد قبول الطالب في خطة بعثات الوزارة لابد أن يغادر إلى مقر البعثة لدراسة اللغة الانجليزية ومدتها سنة كاملة، مشيرة إلى أن كل معهد لغة يتضمن 50 طالباً فقط .

ومن جانبها أوضحت مراقب البعثات الأجنبية بوزارة التعليم العالي، نسيبة النصف ، أن وزارة التعليم العالي تطورت كثيرا في الآونة الأخيرة وأصحبت معظم الإجراءات تتم "أون لاين" بما خفف عن الطلبة وأولياء أمورهم الكثير من الأعباء التي كانوا يواجهونها في السابق.

وشددت النصف على ضرورة تواصل الطلبة مع المكاتب الثقافية في مقر البعثة، مؤكدة على ضرورة اطلاع الطلبة على لائحة البعثات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

ومن ناحية أخرى أوضحت النصف أن تغيير التخصص أو تغيير الجامعة يكون من خلال مخاطبة الطالب للمكتب الثقافي ومن ثم عليه انتظار الرد من وزارة التعليم العالي سواء بالموافقة أو الرفض.

بدورها باركت رئيسة المكتب الثقافي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، د.اسيل العوضي، للطلبة المقبولين في بعثات أمريكا .

وذكرت أن المكتب الثقافي سواء في واشنطن أو لوس انجلوس هو بوابة الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن معظم الشكاوى التي تصل للمكتب من المؤسسات التعليمية الأميركية هو عدم فهم الطلبة الكويتيين للطريقة المناسبة للتعامل مع الأساتذة.

وأضافت "من غير المسموح في أمريكا أن يذهب الطالب للقاء العميد أو الأستاذ الجامعي دون إذن مسبق"، مشددة على ضرورة إرسال بريد إلكتروني للأستاذ الجامعي لأخذ موعد وقد تم تطبيق نفس السياسة في المكتب الثقافي"، مؤكدة أن التواصل مع المكاتب الثقافية في أمريكا يكون من خلال "الأون لاين" عن طريق إرسال بريد إلكتروني للشخص المسؤول.

وعلى صعيد آخر أشارت العوضي أن معظم الشكاوى التي تردهم من معاهد اللغة هي عدم التزام معظم الطلبة الكويتيين بالدوام والحضور، مشددة على أهمية الالتزام بالحضور لاسيما أن الطالب يُفصل في حال تعدّت نسبة غيابه 30%.

وتابعت "لائحة وزارة التعليم العالي تنص على أن أي طالب يفصل من معاهد اللغة لابد أن يرد كافة المخصصات المالية التي حصل عليها من الوزارة"، مستغربة من تكرار غياب الطلبة وبدون عذر على الرغم من أهمية دراسة اللغة الانجليزية في معاهد اللغة التي تحول دون تعرض الطالب للتعثر الدراسي في دراسته المستقبلية بالجامعات.

وحثت العوضي الطلبة عدم التكدس في معاهد اللغة مع طلبة كويتيين وخليجيين، موضحة أن الدراسة مع طلبة أجانب تتيح المجال لتعلم اللغة الانجليزية الصحيحة.

ومن ناحية اخرى اوضحت العوضي انه يسمح للطالب بأخذ 4 مواد أون لاين خلال الأربع سنوات الدراسية له ونصحت بجعل مواد الأون لاين للفترة الأخيرة من الدراسة الجامعية.

وأشارت إلى أنه بتوجيهات من وزير التربية والتعليم العالي سوف يتم تغيير النظام الإلكتروني في المكتب الثقافي في واشنطن بالقريب العاجل.