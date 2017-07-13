الفارس: تقديم كل الإمكانيات للمبتعثين بدءاً من إجراءات القبول إلى انتهاء البعثة

بشرى شعبان

وقعت وزير الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بروتوكول تعاون مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس يهدف الى تعزيز التعاون بين الخطوط الجوية الكويتية ووزارة التعليم العالي في مجال ابتعاث الطلبة الراغبين في دراسة علوم الطيران التجاري وهندسة الطيران ضمن بعثات التعليم العالي.

وثمنت الصبيح في تصريح صحافي عقب توقيع البروتوكول الجهود التي بذلت من الجانبين الى أن تم التوقيع، مشيرة الى ان هذا النظام سيتم تطبيقه لاول مرة في الكويت انطلاقا من اهمية دعم الشباب الكويتي وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم، مشيدة في هذا الصدد بجهود وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وكذلك وكيل وزارة التعليم العالي د.حامد العازمي ومجلس ادارة الخطوط الكويتية الذي لا يتوانى في تقديم المقترحات التي تساهم بشكل كبير في خدمة الشباب الكويتي وتطوير العمل في الخطوط الكويتية بما يتناسب مع تاريخها وعراقتها ومكانتها المرموقة وسط مثيلاتها من شركات الطيران العالمية.وأوضحت الصبيح انه انطلاقا من حرص الحكومة ممثلة في الخطوط الكويتية ووزارة التعليم العالي على تخفيف الاعباء عن الطلبة الدارسين قمنا بتوقيع بروتوكول التعاون الذي سيتم بموجبه ابتعاث الطلبة وتخفيف الاعباء المالية عليهم، خصوصا ان دراسة الطيران مكلفة ماليا حيث انها قد تصل الى 50 الف دينار على مدى سنتين، وكان يتحملها الطالب، الامر الذي ادى الى عزوف بعض الطلاب عن هذا النوع من الدراسة.

وأضافت انه ووفقا لبروتوكول التعاون الذي يستمر ثلاث سنوات فإنه سيتم توفير 180 مقعدا دراسيا بواقع 60 مقعدا سنويا، وستشرف الخطوط الكويتية على اختيار الطلبة الراغبين في الدراسة وفق الاشتراطات الاكاديمية والعلمية والاختبارات المقررة بالتوافق مع التعليم العالي وستلتزم الكويتية بتعيينهم في حال تخرجهم كما سيحصل الطالب المبتعث على جميع الامتيازات التي تمنح لطلبة البعثات.وأكدت الصبيح ان مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية يسعى دائما الى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للجمهور خصوصا في ظل التنافس الكبير بين مختلف شركات الطيران، مشيرة الى ان التركيز سيكون على تطوير الموارد البشرية التي تعكس تحسين الخدمات ثم تطوير المجالات الاخرى المتعلقة بتقديم الخدمات.

توفير التخصصات

من جانبه، اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان وزارة التعليم العالي تمد يدها إلى مؤسسة الخطوط الجوية للكويتية في كل أوجه التعاون فيما يتعلق بالمبتعثين ومتابعتهم وتوفير كل السبل والقدرات التي تقدمها الوزارة للبعثات الخارجية، معربا عن سعادته بتوقيع البروتوكول ومبديا الاستعداد لتقديم كل الامكانيات لتوفير سبل الراحة للطالب بدءا من إجراءات القبول وحتى انتهاء البعثة.وأشار الى ان وزارة التعليم العالي قطعت شوطا كبيرا في البعثات الدراسية ووجود الملحقيات الثقافية في اماكن مختلفة تستطيع تقديم كل المساعدة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتوفير التخصصات.

وبين الفارس ان دور وزارة التربية متابعة المبتعثين واستقبالهم وتوفير التقارير الدورية عن حالتهم التعليمية وإجراءات اصدار الشهادات واعتمادها، لافتا إلى أن عدد المبتعثين تحدده المؤسسة بناء على حاجاتها وهي تحدد الأعداد والتخصصات ونحن نتفق معهم على الابتعاث.وعن بدء استقبال الطلبات ذكر انه سيكون بداية شهر أغسطس المقبل عبر الموقع الالكتروني للخطوط الجوية الكويتية.

وعن ملف الشهادات الوهمية، ذكر ان وزارة التعليم العالي ممثلة فيه شخصيا تتابع هذا في كل المؤسسات التعليمية سواء بالهيئة أو الجامعة، مضيفا: عرضنا الإجراءات أمام مجلس الوزراء ونعمل على توفير كل المعلومات بشفافية للمجتمع، ومجلس الوزراء دعم إجراءات الوزارة، مع التأكيد على السير في الخطوات الصحيحة. وعن وجود شهادات غير السليمة، قال الفارس: تحدد ذلك لجنة تقصي الحقائق التي بنت عليها لجنة التحقيق إجراءاتها وجود بعض الحالات وتحتاج الى تحقيق.

التقديم والتسجيل وشروط الابتعاث

٭ يتم التسجيل مع بداية شهر اغسطس عبر موقع الخطوط الجوية الكويتية دون حاجة للمراجعة.

٭ يكون الإعلان عن النتائج عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.

٭ لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد على 23 سنة وقت تقديم الطلب.

٭ يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الثانويـة العامــة القسم العلمي بنسبة 70% كحد أدنى ولا تقل نسبة النجاح في اللغة الانجليزية والرياضيات والفيزياء عن 70%، او الثانوية الانجليزية بنسبة 70% كحد أدنى وتصنف الشهادة كخريج العلمي عند اجتياز الطالب مقررات الرياضيات والفيزياء أو إحدى المادتين الكيمياء أو البيولوجيا بتقدير لا يقل عن «سي» والثانوية الاميركية بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5.