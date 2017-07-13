بوسي: الولايات المتحدة تفخر بالطلبة الكويتيين وترحب بهم دوماً

السنان: أصبحنا على أعتاب قفزة من الإبداع المعرفي يحققها جيل قيادي متميز من شباب الوطن

الصراف: ضرورة إطلاع الطلبة المبتعثين على لائحة البعثات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم

النصف: العمل في «التعليم العالي» تطور مؤخراً ومعظم المعاملات تتم إلكترونياً

الدوسري: على الطلبة الالتزام بقوانين مقر البعثة حتى لا يتعرضوا لإنهاء بعثتهم آلاء خليفة

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان الحياة الاكاديمية الجديدة رحلة علم وتعلم ترعاها رؤية وتوجيهات صاحب السمو وتتبناها وزارة التربية بكافة قطاعاتها والتي تبذل الجهد لتوفير افضل السبل بمنظور حضاري يلبي الطموح ويدعم خطة التنمية في الكويت.جاء كلام الفارس خلال افتتاح اللقاء التنويري لطلبة البعثات الخارجية للعام 2017 /2018 الذي نظمته وزارة التعليم العالي مساء أول من أمس بحضور وكيل وزارة التعليم العالي د.حامد العازمي والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بالوزارة عادل المسعد والوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان.

وخاطب الفارس الطلبة المبتعثين قائلا: إن البعثة هي بداية الطريق لبناء مستقبلكم الشخصي وتنمية هذا الوطن الذي قدم الكثير لكم، مشيرا إلى أن التعليم هو طريق نهضة الأمم وأساس رقيها وعليها الاهتمام بالشباب الذي يمثل هذا المستقبل. وأضاف: الواجب عليكم أن تجتهدوا في التخصصات الموفدين اليها حتى تتمكنوا أن تنهضوا ببناء هذا الوطن الذي قدم الكثير لابنائه. وحث الفارس طلبة البعثات الخارجية على أن يكونوا خير سفراء للكويت وان يحملوا صوت بلد الانسانية والعمل الخيري في دول الابتعاث وان يمثلوا الكويت في هذه الدول.

وتوجه الفارس بالشكر الى وزارة التعليم العالي بكل قطاعاتها لما تقوم به من عمل شاق وخطط استراتيجية حتى توفر لابنائها وبناتها الطلبة كل السبل التي تساعدهم للوصول الى غاياتهم بما يحقق لهم النهوض بالوطن.وفي تصريح للصحافيين على هامش اللقاء التنويري بارك وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، للطلبة المبتعثين من وزارة التعليم العالي للدراسة في الخارج، مشددا عليهم ضرورة الالتزام بقوانين مقر البعثة والاطلاع على لائحة البعثات. واكد الفارس ان الخبرات الموجودة سواء في وزارة التعليم العالي او في مكاتبنا الثقافية في الخارج توفر للطالب بيئة مريحة لانهاء دراستهم الجامعية بتفوق والعودة الى البلاد للمساهمة في تنمية الكويت في كل المجالات.

وردا على سؤال حول تأثير سياسة التقشف على البعثات قال الفارس: لم تتاثر البعثات بسياسة التقشف بل على العكس حرصنا على توفير الميزانية اللازمة لابنائنا طلبة البعثات سواء الداخلية او الخارجية، مشددا على انه يؤكد دوما في مجلس الوزارة ضرورة توفير الميزانية اللازمة لكل مجالات التعليم.من جهته، رحب نائب القنصل في السفارة الأميركية لدى الكويت روبن بوسي في كلمة مماثلة بالطلبة المستجدين الذين التحقوا بالجامعات الأميركية، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تضم الاف الطلبة الكويتيين المبتعثين وانها تفخر بهم وترحب بهم دوما.

من جانبها، اكدت الوكيلة المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان ان وزارة التعليم العالي تطمح دوما الى الارتقاء بمستوى التعليم العالي في الكويت عبر الخطط والاستراتيجيات المتعددة، مؤكدة ان النقلة النوعية التي تطمح الوزارة لتحقيقها قد باتت قريبة المنال وقد اصبحنا على أعتاب قفزة من الابداع المعرفي يحققها جيل قيادي متميز من شباب هذا الوطن وشاباته. واشارت السنان إلى أن الكويت تسعى الى التنمية المستدامة التي ستتحقق بسواعد جيل قيادي متميز من ابناء الوطن نهل من العلم حتى اصبح قادرا على تحقيق طموحات بلاده، مؤكدة ان الكويت تسعى دوما لخلق جيل واع طموح قادر على المشاركة الفعالة لبناء كويت المستقبل وتشييد الوطن ومواكبة التطور العالمي. وقالت السنان: الكويت توفر كل الدعم والمساندة ليحقق ابناؤها الطلبة ما يصبون اليه، مشددة على ان يكونوا خيرا سفراء لبلدهم الكويت في مختلف دول الابتعاث.

وتلا افتتاح اللقاء التنويري عقد جلسة نقاشية بمشاركة متخصصين من وزارة التعليم العالي والملاحق الثقافية في دول الابتعاث للرد على اسئلة واستفسارات الطلبة المبتعثين واولياء امورهم وتعريف الطلبة بالأمور الاكاديمية والاجتماعية والنظم والقوانين الخاصة بدول الابتعاث، بمشاركة مديرة ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي وفاء الصراف ومراقب البعثات الاجنبية نسيبة النصف ورئيسة المكتب الثقافي في واشنطن د.أسيل العوضي ونائب القنصل في السفارة الأميركية روبن بوسي وممثل وزارة الخارجية بداح الدوسري.من ناحيتها، هنأت مديرة إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي وفاء الصراف الطلبة المقبولين في خطة البعثات، متمنية ان يكونوا خير سفراء للكويت في الخارج.

وشددت الصراف على ضرورة اطلاع الطلبة المبتعثين على لائحة البعثات المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي الالكتروني لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.وافادت الصراف بأن بعد قبول الطلبة في البعثات يستجوب عليهم استكمال الاوراق والاجراءات المطلوبة وادخالها في النظام، موضحة ان لكل دولة من دول الابتعاث اوراق واجراءات محددة.

استخدام الأون لاين

من جانبها، اوضحت مراقب البعثات الاجنبية بوزارة التعليم العالي نسيبة النصف ان وزارة التعليم العالي تطورت كثيرا في الاونة الاخيرة واصحبت معظم الاجراءات تتم عن طريق الاون لاين بما خفف عن الطلبة واولياء امورهم الكثير من الاعباء التي كانوا يواجهونها في السابق. وشددت النصف على ضرورة تواصل الطلبة مع المكاتب الثقافية في مقر البعثة، مؤكدة ضرورة اطلاع الطلبة على لائحة البعثات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

من ناحية أخرى، أوضحت النصف أن تغيير التخصص أو تغيير الجامعة يكون من خلال مخاطبة الطالب للمكتب الثقافي ومن ثم عليه انتظار الرد من وزارة التعليم العالي سواء بالموافقة او الرفض.بدوره، اكد ممثل وزارة الخارجية المستشار بداح الدوسري ان على الطلبة الكويتيين الالتزام بالقوانين الأميركية سواء في الفيزا او المرور او اي قوانين اخرى حتى لا يتعرضوا لالغاء بعثتهم وعودتهم الى الكويت قبل انهاء مدة الدراسة.وشدد الدوسري على ضرورة تواصل الطلبة الكويتيين مع ممثلي وزارة الخارجية في مقار البعثة الدراسية في حال تعرضوا لاي ظروف طارئة.وحث الدوسري جميع الطلبة المبتعثين على استصدار جواز السفر الالكتروني الجديد.وطالب الدوسري جميع الطلبة المبتعثين بضرورة ان يكونوا خير سفراء لبلدنا الحبيبة الكويت في الخارج.

العوضي: التواصل مع المكتب الثقافي عبر البريد الإلكتروني

أكدت رئيسة المكتب الثقافي في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية د.اسيل العوضي أن المكتب الثقافي سواء في واشنطن او لوس انجيليس هو بوابة الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت العوضي، التي باركت للطلبة المقبولين في بعثات أميركا خلال كلمتها خلال الجلسة النقاشية، ان معظم الشكاوي التي تصل للمكتب من المؤسسات التعليمية الأميركية هو عدم فهم الطلبة الكويتيين للطريقة المناسبة للتعامل مع الاساتذة.

وتابعت: غير مسموح في أميركا ان يذهب الطالب للقاء العميد او الاستاذ الجامعي دون اذن مسبق، مشددة على ضرورة ارسال بريد الكتروني للاستاذ الجامعي لاخذ موعد، وقد تم تطبيق نفس السياسة في المكتب الثقافي، مؤكدة ان التواصل مع المكاتب الثقافية في أميركا يكون من خلال الاون لاين عن طريق ارسال بريد الكتروني للشخص المسؤول.

وعلى صعيد آخر، اشارت العوضي الى ان معظم الشكاوي التي تردهم من معاهد اللغة هي عدم التزام معظم الطلبة الكويتيين بالدوام والحضور، مشددة على اهمية الالتزام بالحضور لاسيما ان الطالب يفصل في حال تعدت نسبة غيابه 30%.

وأضافت: لائحة وزارة التعليم العالي تنص على ان اي طالب يفصل من معاهد اللغة لابد ان يرد جميع المخصصات المالية التي حصل عليها من الوزارة، مستغربة من تكرار غياب الطلبة وبدون عذر على الرغم من اهمية دراسة اللغة الانجليزية في معاهد اللغة التي تحول دون تعرض الطالب للتعثر الدراسي في دراسته المستقبلية بالجامعات.

وحثت العوضي الطلبة على عدم التكدس في معاهد اللغة مع طلبة كويتيين وخليجيين، موضحة ان الدراسة مع طلبة اجانب تتيح المجال لتعلم اللغة الانجليزية الصحيحة.

من ناحية اخرى، اوضحت العوضي انه يسمح للطالب بأخذ 4 مواد اون لاين خلال الاربع سنوات الدراسية له ونصحت بجعل مواد الاون لاين للفترة الاخيرة من الدراسة الجامعية.

واشارت العوضي الى انه بتوجيهات من وزير التربية والتعليم العالي سوف يتم تغيير النظام الالكتروني في المكتب الثقافي في واشنطن بالقريب العاجل.