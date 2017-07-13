إكرام الحق: جامعتنا الوحيدة في الكويت التي تنظم بطولات تنس للطالبات بملاعبها

أوتشين: حصر الأجهزة الموجودة للتدريبات بالصالــة ونعمــل على تطوير الأداء فيها

الشمري: حصلنا على المراكز الأولى في 6 بطولات والمركزين الأول والثالث في بطولة صربيا لكرة القدم

عزوز: العمل بروح الفريق يُحتِّم على اللاعبين التحرك داخل ملعب كرة السلة بانسجام آلاء خليفة

بداية، رأى مدير إدارة النشاط الرياضي كريج درينان ان النشاط الرياضي في الجامة يركز على تحسين الصحة والعافية واللياقة البدنية لأسرة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من خلال تثقيفهم في مجال الرياضة واللياقة البدنية والصحة. والغاية من ذلك نشرُ ثقافة تشجعُ التميزَ وحسنَ الأداء، وهذا في حد ذاته يشعل جذوة الولاء للجامعة والالتزام بقيمها.

الأنشطة والإنجازات

وقال ان فرق الجامعة تشارك في منافسات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس والاسكواش والسباحة وتنس الطاولة للرجال والسيدات، كما أن لدينا فريقا لكرة الصالات للرجال.

ولا شك أن قسمنا يدعم الرياضيين الذين يخوضون منافسات وطنية ودولية في الترياتلون والجودو وركوب الدراجات المائية والعاب القوى وكرة الطاولة والكارتينغ والكريكيت والبولينغ.

وأضاف قائلا: «ندعم رياضيينا الذين يخوضون منافسات دولية في الفرق الوطنية الكويتية وندعمهم ونفخر بهم غاية الفخر، ونشجع رياضيينا وفرقنا الرياضية ونحثهم على المشاركة في مختلف المسابقات الودية بين الجامعة والفرق الخاصة بالكويت على مدار العام أيضا.

وتخوض فرقنا منافسات في بطولتين محليتين رئيسيتين على مدار السنة داخل الكويت، هما بطولة الدوري الرياضي «للجامعات الخاصة» في الكويت، وبطولة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «الخاصة بمؤسسات التعليم العالي»، وتعتبر هاتان البطولتان هما البطولتان الرئيسيتان لبث روح المنافسة والتحفيز لدى لاعبينا

. وقد حصل فريق كرة القدم للرجال هذا العام على المركز الثاني في بطولة الدوري الرياضي للجامعات الخاصة في الكويت ومتأهلا للمباراة نصف النهائية أمام جامعة الكويت والتي جرت في منتصف شهر فبراير في بطولة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

بينما حصل فريق كرة السلة للسيدات التابع لنا على المركز الثالث وفريق كرة السلة للرجال على المركز الرابع في بطولة الدوري الرياضي للجامعات الخاصة في الكويت في الفصل الدراسي الماضي، وفاز فريق كرة القدم للبنات ببطولة الجامعات المحلية هذا العام 2017».

وأشار الى انه على المستوى الدولي، ففي مايو 2016 سافرنا أيضا مع اثنين من فرقنا إلى بلغراد في صربيا لخوض منافسات بطولة جامعة بلغراد الدولية الرياضية (BeST2016).

وفي هذه البطولة حصلنا على المركز الثالث في مسابقة كرة القدم للرجال، وهذا العام شاركنا في نفس البطولة وفزنا بالمركز الأول فيها بينما اكتسب فريق كرة الصالات للسيدات خبرة كبيرة

الأحداث المحلية والدولية

ولفت الى انه بعد نجاح الزيارة الأولى خارج الكويت، عدنا إلى بلغراد في صربيا للمشاركة في (BeST 2017).

والتي ستكون مناسبة خاصة جدا لنا، لأنها كانت الذكرى السنوية العاشرة للبطولة، وكنا نطمح إلى تحسين مركزنا الثالث الذي استحوذنا عليه في العام الماضي، وإتاحة الفرصة أمام رياضيينا الآخرين المبدعين لإبراز أنفسهم، وكذلك فرقنا الواعدة في المسابقات الدولية، وفعلا عندما شاركنا هذا العام 2017 فزنا بالبطولة وسط منافسات قوية لآخر مباراة في البطولة.

وهذا النوع من التبادل الرياضي يشكل فرصة ممتازة لإبراز رياضيينا من الطلبة في مسابقات على الصعيد الدولي إضافة إلى إثراء تجاربهم ومعرفتهم بالرياضة وطريقة لعبها وقيمتها عند الثقافات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك تعتبر تلك المشاركات فرصة ممتازة لفرقنا الرياضية لزيادة التعارف فيما بينهم، وإنشاء صداقات جديدة وتعزيزها، وتكريس التسامح والتعرف على الثقافات والحضارات الأخرى.

الأسرة الجامعية

وبين ان إدارة النشاط الرياضي في الجامعة تكرس إمكانياتها لدعم وتشجيع الكادر التعليمي والطلبة وأسرة الجامعة ككل للمشاركة في مختلف الرياضات والأحداث والأنشطة الرياضية التي تدور على مدار العام، بما تضمه من منشآت رياضية رائعة يمكن استخدامها لصالح الأسرة الجامعية وعائلاتهم، ونحاول استضافة مجموعة من الأنشطة الممتعة لمساعدة الجميع على تحسين الموازنة بين العمل والحياة والمساهمة في خلق ثقافة رياضية ورعاية شاملة لهم بالجامعة. ونقوم باستضافة العديد من البطولات والمناسبات والمسابقات تمكن خلالها أسرة الجامعة من المشاركة فيها كمسابقة اللياقة الشهرية، وكرة القدم داخل الصالة، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، واليوغا، والزومبا، والتدريب على اللياقة، ودروس سباحة، وتقديم برامج إفطار تعليمية، إضافة إلى نادي المشي الذي يقيم مسابقات للمشي على مدار العام، وبالإضافة إلى ما سبق، نقيم ثلاث مناسبات رئيسية كل عام، الأول عبارة عن أنشطة شواء «باربكيو»، والثاني المخيم الصيفي الرياضي المجاني لأطفال الأسرة الجامعية، والثالث يوم العائلة بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية.

لقاء المدربين

فيما قال المدرب العام لصالة النادي الصحي أدون أوتشين أوما ان هناك حصرا للأجهزة الموجودة للتدريبات بالصالة ونعمل على تطوير الأداء وتم تسلم أجهزة جديدة كي نواصل تقديم الأفضل لمستخدمي الجيم.وأضاف أوما اننا بصدد القيام بحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجامعة حتى تتعرف الأسرة الجامعية من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة تدريس على الجديد لدينا، وكذلك تحفيزهم على المشاركة في اكتساب اللياقة البدنية التي تساعدنا على التمتع بجسم رياضي سليم، وسنقوم بعمل لقاء تنويري رياضي في الحرم الجامعي لمن يرغب في المشاركة والتعرف علينا عن قرب وما يقدمه النادي من تمارين صحيحة تعطيك صحة ولياقة بدنية أفضل.

أما مدرب التنس الأرضي بالجامعة اكرام الحق، فقال: «نحن نحتاج لأعداد أكبر كي يشاركوا في التمرينات الرياضية لممارسة رياضة التنس الأرضي ثم نقوم بعدها باختبار أدائهم حتى نختار منهم الأفضل، وبعدها نبدأ بإعدادهم الإعداد السليم منذ البداية ليتعرف على أساسيات التنس الأرضي».

وأضاف اكرام الحق أنا كمدرب دائما ما أقوم بعمل الاختبارات الخاصة لاكتشاف مهارة اللاعبين وسبيل تطويرها حتى نعده الإعداد السليم، والإدارة تساعدنا بدورها على تطوير الأجهزة والملاعب وتنظيم البطولات فيما بين لاعبين الجامعة وكذلك تسهيل إقامة البطولات المحلية على ملاعبنا، وتدعمنا في المشاركة في البطولات داخل الكويت وخارجها ودائما ما ننافس على المراكز الأولى، مشيرا الى أن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا هي الجامعة الوحيدة في الكويت التي تنظم بطولات خاصة بالطالبات على ملاعبها، هذا بفضل جاهزية ملاعبنا ودعم الإدارة لنا لنكوننا دائما جاهزين لإقامة جميع المسابقات في الجامعة.

من جانبه، قال مدرب السباحة للشباب في الجامعة احمد محمد عبد الرزاق:«نحن نشارك في جميع البطولات الجامعية وننافس على كافة المسابقات التي نشارك فيها وحققنا العام الماضي المراكز الأولى في جميع المسابقات التي شاركنا فيها وحققنا أعلى النقاط في تلك المسابقات، وهذا العام حصلنا في النصف الأول على المركز الثاني في عدد النقاط ونسعى في النصف الثاني من العام للحصول على المراكز الأولى في جميع المسابقات حتى نحقق التفوق في النهاية».

وختم قائلا: «نستعد حاليا لإقامة معسكر في دولة نيبال للاستعداد للمشاركات التي سنشارك فيها محليا ودوليا».فيما أكد مدرب كرة القدم بالجامعة محمد الشمري ان العمل جار على تطوير مستوى اللاعبين وصقل مواهبهم التي نراها منهم، مؤكدا جاهزية الملعب لإقامة البطولات والمنافسات المحلية ومنافسات بطولة الجامعات، قائلا: «قد شاركنا في بطولات محلية عديدة وحصلنا على المراكز الاولى في خمسة بطولات شاركنا فيها، كما أن فريق الجامعة قد شارك العام الماضي في بطولة عالمية في بلغراد في جمهورية صربيا وحصلنا على المركز الثالث على مستوى الجامعات الـ 16 العالمية التي شاركت في البطولة عام 2016، وهذا العام 2017 حصلنا على البطولة والمركز الأول وسط منافسات صعبة مع الفرق التي شاركت معنا».

وأشار الى أن فريق كرة القدم للبنات حصل على بطولة اتحاد الجامعات المحلية بالكويت للعام 2017 والتي شاركت فيها الجامعات المحلية بنظام النقاط.

وقال: «ابتكرنا طريقة جديدة للتواصل مع اللاعبين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بإرسال رسائل للتعرف على طرق التدريب قبل بدء التمرين اليومي وتلقي كل الاستفسارات حتى نلبي كل المستجدات في عالم التدريب ويحضر اللاعب مؤهلا ذهنيا للتمرين وبالتالي نحصل على لاعب جاهز لجميع المنافسات والحصول على جميع البطولات التي نشارك فيها داخل الكويت وخارجها».

وختم بالقول إننا نعمل حاليا على التجهيز لفترة إعداد داخلية قبل خوض المنافسات القادمة.

والتقينا بمدرب كرة السلة للطلاب الكابتن احمد صقر والذي قال: «قطعنا شوطا كبيرا في تدريب وتهيئة فرق الجامعة من الطلاب في كرة السلة التي تعتمد على مهارات لابد من اكتسابها بالتدريب المنظم وفق خطط مدروسة ننقلها لهم عبر برامجنا التدريبية، ومما يساعدنا على التطوير وجود استعدادات داخل الجامعة من ملاعب وأجهزة وأدوات ودعم مادي ومعنوي توفره لنا إدارة الأنشطة الرياضية وعمادة شؤون الطلبة، ما أهلنا للحصول على آخر بطولة العام المنصرم كما في الأعوام التي شاركنا فيها في البطولات المختلفة».

والتقت «الأنباء» بالمدربين تامر عزوز وفيصل الشعلان، حيث قال عزوز ان تحقيق الانتصارات في الرياضة لا يتم بين ليلة وضحاها، بل هو رحلة شاقة يستلزمها العمل الجاد والتفاني فيه والتضحية وعدم التواني لفترات زمنية طويلة. وفي حين نضع بعين الاعتبار أن فتياتنا قادرات على أن يصبحن أفضل، ولذلك نهدف إلى تعزيز مهارات جميع الطالبات على مدار الموسم ولم شمل الأفراد للعمل تحت مظلة فريق واحد يكون أقوى من مجموع أفراده.

فيما قال الشعلان: هنا نعمل على تقنيات كدربلة الكرة، والتمرير، وطريقة تسديد الكرة نحو الشباك، والاستحواذ على الكرة، واللياقة، وخفة الحركة.

ونحاول إضافة إلى ذلك تعليم الفريق جميع الجوانب المتعلقة بكرة السلة كالجهد الذي يتعين على اللاعب أن يبذله، والقيادة، والتواصل مع الآخرين، والعمل بروح الفريق والدفاع عنها، وطريقة توزيع اللاعبين داخل أرضية الملعب، والتضحية والشجاعة.فكرة السلة رياضة مميزة نظرا إلى أن جميع اللاعبين الخمسة داخل الملعب يؤثرون تأثيرا كبيرا على اللعبة نفسها طوال المباراة، حيث تقع على عاتقهم مهمتا الدفاع والهجوم معا.

وعودة على بدء يرى عزوز أن العمل بروح الفريق يحتم على اللاعبين التحرك داخل الملعب بانسجام، وأن يتحمل كل منهم مسؤولياته وأفعاله. والحق يقال إن كرة السلة لا تنحصر باللاعبين الخمسة فقط، إذ يلعب جميع أعضاء الفريق الاثني عشر دورا كبيرا جدا في الإسهام بفوز الفريق ورفع معنوياته. والكل مطلوب منه بذل مجهود وتحمل مسؤولياته بشتى الطرق في فريق كرة السلة.

تعتبر إدارة النشاط الرياضي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من الإدارات الحيوية فيها والتي تعمل على تنمية قدرات الطلاب والطالبات الذهنية والبدنية، بحيث تنمي اللياقة والجسم السليم معا، ليكونوا قادرين على المشاركة في كل انشطتهم ودراساتهم الجامعية، فالعقل السليم في الجسم السليم دائماً، وتحرص الإدارة العليا للجامعة على تقديم الدعم للإدارة وتجهيز الملاعب الرياضية واستقدام أفضل المشرفين والمدربين في كل الألعاب الرياضية حتى يكتسب الطلبة منهم أفضل ما لديهم، كما تحرص إدارة الجامعة العليا على دعمهم في كل المشاركات المحلية والإقليمية والدولية ليكتسبوا الخبرة الرياضية في كل الألعاب الرياضية، ولا يقتصر الدعم على الطلبة، فصالات الألعاب والملاعب الرياضية مفتوحة للأسرة الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والموظفين وكافة العاملين فيها، «الأنباء» التقت المسؤولين عن الأنشطة الرياضية بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في إدارة النشاط الرياضي للتعرف على أنشطتهم وما يقدمونه للجميع، خلال السطور التالية: