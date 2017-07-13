مريم بندق

أثمرت جهود وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس التي تأتي ضمن جهود الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2017/2018 تعيين المعلمين الكويتيين من خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية فورا من دون انتظار.



وأعلنت مصادر رفيعة في ديوان الخدمة المدنية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الديوان يقوم الآن بإصدار قرارات تعيين المعلمين التربويين الكويتيين فور إحضار الشهادة الجامعية «ولن يتكرر تأخير قرارات التعيين وإصدارها في دفعة واحدة كما حصل العام الماضي».



وأضافت المصادر ان الديوان طبق على المعلمين التربويين الكويتيين الآلية ذاتها التي تطبق عند تعيين الأطباء الكويتيين، حيث يتم تعيينهم فور إحضار المستندات المطلوبة.



وكانت «الأنباء» قد نشرت في 25 سبتمبر العام الماضي أن ديوان الخدمة المدنية سيصدر قرارات تعيين المعلمين الكويتيين في 29 من الشهر ذاته، ما أدى إلى تأخر المعلمين الجدد في الانتظام في الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التربية لهم. وعلى صعيد التوظيف، توقعت المصادر إعلان دفعة مرشحين جدد في 3 أغسطس المقبل قبل إعلان فتح باب تسجيل الراغبين في العمل بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المقرر في 11 من الشهر ذاته.

صرف بدل سكن لمعلمة وافدة بحكم محكمة

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية انها مستمرة في صرف بدل السكن للمعلمات الوافدات وبأثر رجعي في حال توافر الميزانية الكاملة للمستحقين ما لم يصلنا قرار بإيقاف إجراءات الصرف. وقالت مصادر تربوية مطلعة

لـ «الأنباء»: ان الوزارة بدأت بإجراءات صرف بدل سكن لمعلمة واحدة فقط بعد تلقيها حكم محكمة يلزم «التربية» بالصرف، مشيرة الى انه لم يصلنا أي حكم محكمة آخر يفيد بصرف بدل السكن، بل ان ما وصلنا هو قرار من الديوان.



وأضافت المصادر ان وزارة المالية طلبت من التربية الميزانية الكاملة بخصوص المستحقات لبدل السكن، لافتة الى انه تم إبلاغها بكتاب بإحصائية بالأعداد، وكذلك المبلغ الكلي الذي تم تحديده، وهو 46 مليونا و614 ألف دينار.