أصدر مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت العدد 913 من المجلة العربية المحكمة للعلوم الإنسانية لصيف 2017 متضمنا ثمانية بحوث علمية متنوعة.

وقالت رئيس تحرير المجلة د. نسيمة الغيث في افتتاحية العدد ان المجلة تسعى من خلال ما تقدمه من بحوث إلى فتح افق المعرفة أمام القارئ لتشكل بداية لطرح علمي جديد عن طريق المقارنة أو استخلاص المنهج.

وقدم د. حسن منصور من قسم الإعلام بجامعة الملك سعود في العدد الجديد بحثا تناول موضوع (شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر تعليمي وإخباري لدى طلبة الجامعة) في محاولة لكشف دوافع الاستخدام لدى الطلبة ومستوى اعتمادهم على شبكات التواصل لأهداف مختلفة.

بدوره ناقش د. محمد العلوي من جامعة السلطان قابوس العمانية موضوع (القلب المكاني للفعل الرباعي..رؤية في البنية والدلالة) فيما ناقش الدكتور عامر قبج من جامعة النجاح الوطنية موضوع (رؤية ابن خلدون للعلوم الدينية في المغرب والأندلس).

وتناولت د. حنان حتاملة والدكتور فتحي أبو مراد من كلية الحصن الجامعية بجامعة البلقاء التطبيقية الأردنية بحثا بعنوان (المرجعية والرؤيا في ديوان «بيادر الجوع» لخليل حاوي).

ومن جانبها ناقشت د. ليلى السبعان من قسم اللغة العربية بجامعة الكويت (خطب الحجاج الثقفي في لسانيات النص) فيما تناول محمد الشوربجي بحثا بعنوان (قبيلة هوارة في مصر في عصر المماليك الجراكسة).

أما القسم الإنجليزي من المجلة فتضمن بحثا عن الإعلان ودعوات الاستعطاف ولغة الإعلان الاستدراجي في الكويت خلال فترة الستينيات قدمه الدكتور خالد النجدي من قسم الترميم المرئي والداخلي بجامعة الكويت.

كما تضمن القسم نفسه بحثا بعنوان (الكلمات المستعارة العربية في لغة الولوف) للدكتور متعب القرني من قسم اللغة الانجليزية بجامعة الملك خالد استعرض فيه الكلمات العربية المستعارة في لغة الولوف المتحدث بها بشكل أساسي في السنغال.

وأخيرا تضمنت المجلة عرضا لكتاب (إمارات شمال الخليج العربي) للكاتب رسول الحسناوي بمراجعة خالد السعدون و(نظرية الكتابة عند رولان بارت) للكاتب الطيب بن عون بمراجعة عبد السلام بنعبد.