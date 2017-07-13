أعلن عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام بجامعة الكويت د.أحمد الشريف عن بدء التسجيل بالبرنامج التدريبي الصيفي الرابع لتدريب وتشغيل الطلبة الجامعيين أثناء الصيف بالتعاون مع وكالة الأنباء الكويتية كونا، مشيرا إلى أن استقبال طلبات التسجيل عبر البريد الإلكتروني [email protected] سيستمر حتى 25 الجاري، موضحا أن شروط التسجيل بالبرنامج تستلزم أن يكون الطالب ممن لديه الرغبة للعمل في المجال الصحافي والعلاقات العامة، وأن يكون في السنة النهائية للتخرج، ومن الطلبة المتخصصين بقسم الإعلام، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الاقتصاد أو العلوم السياسة، وأن يكون كويتي الجنسية ولا يقل معدله عن 3 نقاط.

واضاف أن فترة البرنامج ستكون مع ابتداء الفصل الأول بمعدل 4 ساعات عمل يومية يحددها الطالب حسب جدوله الدراسي من تاريخ 13/8/2017 من الساعة 9:00 إلى الساعة 1:30 حتى تاريخ 28/9/2017.