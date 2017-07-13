استنكرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت التصريح غير المسؤول الصادر من أحد أساتذة العلوم السياسية بجامعة الكويت والذي تضمن إهانات لخريجي جامعة الكويت واصفا إياهم بوصف لا يليق لهم ولا للصرح الأكاديمي الذي تخرجوا فيه، إضافة إلى وصف كلية الشريعة بأنها الكلية الأسوأ وبأنها تحكمها أجندات سياسية تسيطر عليها.

وصرح م. فلاح السويري العجمي الأمين العام للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بأن جامعة الكويت صرح تعليمي نفخر به جميعا وبما تقدمه من مخرجات تعليمية من الكوادر الوطنية التي تسهم في تطوير وبناء الوطن وتشارك بسواعدها وعلمها في تحقيق الرخاء ودفع عجلة البناء.

وأكد العجمي أن التصريح الذي أطلقه د. شملان العيسى مرفوض جملة وتفصيلا ولا يليق بأن يصدر من أستاذ داخل الجامعة وبدرجة أستاذ في العلوم السياسية، أي من المفترض أنه يقصد كل لفظ جاء في تصريحه ويدرك مضمونه جيدا، وهو ما يجب معه الوقوف وقفة جادة ومحاسبته على تجاوزه بحق هذا الصرح الشامخ وأبناء الكويت من خريجي جامعة الكويت.