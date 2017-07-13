فاز فريق قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بمشروعهم العلمي المبتكر بعنوان «تحليل وتطوير الصيانة في الخطوط الجوية الكويتية» وذلك في مسابقة معرض التصميم الهندسي الـ 32 الذي أقيم خلال الفترة من 3 ـ 4 يوليو 2017 في فندق كراون بلازا تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب د. خالد الروضان.

والمهندسون الفائزون هم كل من عبد الرزاق عبد الفتاح معرفي، محمد الأيوب، محمد الصباح، سعد العتيبي، علي الكندري، عيسى العيسى.

وفكرة المشروع عبارة عن دراسة لعمليات الصيانة في الخطوط الجوية الكويتية، ويساهم المشروع ويساعد على تطوير نظام الصيانة الخاص بطائرات الناقل الوطني للكويت، عن طريق دراسة بيانات الطائرات من الفترة 2002 ـ 2017 عبر عدة طرق لتحليل البيانات للحصول على صورة شاملة عن الصيانة ومعوقاتها ثم اقصائها عن طريق إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكلفة وضمان فعالية الصيانة.