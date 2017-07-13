أقامت كلية الدراسات العليا اللقاء التنويري للطلبة غير المقيدين للعام الجامعي 2017/2018 في قاعة 119 بالحرم الجامعي الخالدية بحضور العميد المساعد للشؤون الطلابية والدعم الفني د.عايد سلمان ومديرة القبول والتسجيل ازدهار تقي ورئيسة قسم الدعم الفني م.فاطمة راشد وحضور عدد من الطلبة المسجلين بنظام غير المقيدين.

وهدف اللقاء إلى تزويد الطلبة بأهم المعلومات التي تساعدهم على فهم نظام غير المقيدين واطلاعهم على لائحة كلية الدراسات العليا ودليل الدراسات العليا بالإضافة إلى شرح آلية وخطوات التسجيل الإلكتروني للمقررات وكيفية دفع الرسوم والمواعيد المتعلقة بذلك لتفادي كيفية السحب من المقررات وأيضا تناول اللقاء شروط الانتقال من نظام غير المقيدين إلى نظام المقيدين.

وبهذه المناسبة أكد د.عايد سلمان حرص كلية الدراسات العليا على طلبتها إذ إنها نواة البحث العلمي ومركز الدراسات الذي يهدف إلى تنمية الكويت وتطورها حيث حرصت كلية الدراسات العليا على تطوير وسائل التواصل مع الطلبة وسمع آرائهم والتفاعل معهم لذلك خصصت الكلية أكثر من وسيلة اتصال منها حساب على تطبيق توتير وتخصيص مركز اتصالات فضلا عن البريد الإلكتروني العام.

وشدد د.عايد سلمان على أهمية فهم نظام غير المقيدين وفهم شروط الانتقال إلى النظام المقيدين لتفادي الوقوع في الأخطاء الشائعة، موضحا أن نظام غير المقيدين هو فقط السماح للطالب بتسجيل المقررات ولا يعد قبولا كاملا في برامج الدراسات العليا وان هي فترة للانتقال إلى نظام المقيدين ومن ثم يلتحق بأحد برامج الدراسات العليا الماجستير أو الدكتوراه، أو يمكن أن يكون تعليما ذاتيا.