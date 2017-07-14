عبدالعزيز الفضلي

أنهى القطاع المالي بوزارة التربية إجراءات صرف مكافآت المعلمين المتميزين والذين تم تكريمهم مؤخرا في يوم المعلم العالمي.

وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزارة ستقوم بتحويل المكافآت للبنك المركزي الأسبوع المقبل لإيداعها في حسابات المستحقين، مشيرة الى ان المبلغ الاجمالي الذي سيتم تحويله 162 ألفا و500 دينار.

وأوضحت المصادر ان العدد الاجمالي للمكرمين 333 معلما ومعلمة وتم إنهاء إجراءات الـ 325 الذين سيتم تحويل مكافآتهم بينما سقطت أسماء 8 مكرمين من الكشوفات بسبب عدم اكتمال بياناتهم، مشيرة إلى انه سيتم الاتصال بهم لتعديل بياناتهم وإلحاقها بالكشوفات.