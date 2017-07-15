عبدالعزيز الفضلي

تعد حالات اضطراب الهوية الجنسية من المشاكل والقضايا التي تواجهها وزارة التربية بين طلبتها في المدارس وتعمل على حلها بمختلف الطرق غير ان الحل حسب ما وصفه احد التربويين لن يكن جوهريا فهذه مشكلة لا تستطيع «التربية» القضاء عليها خاصة انها تبدأ مع الولد منذ طفولته، لذلك لولي الامر والاسرة دور كبير في الحد من هذه الظاهرة.

واكد التقرير السنوي الصادر عن ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية والذي حصلت الانباء على نسخة منه ان اجمالي عدد حالات اضطراب الهوية الجنسية التي تم التعامل معها مهنيا في المدارس ومن خلال الملف الاجتماعي بلغت 55 حالة منها 21 بنين و34 بنات.

واشار التقرير الى ان اكثر المناطق التعليمية عددا في حالات اضطراب الهوية الجنسية كانت منطقة مبارك الكبير التعليمية حيث بلغ عددهم 28 حالة وتليها منطقة حولي 14 حالة ثم منطقتا الفروانية والاحمدي بعدد 6 حالات لكل منهما ثم العاصمة بحالة واحدة بينما لا يوجد ملف تم التعامل معه بمنطقة الجهراء التعليمية مشيرا الى ان اكثر المراحل التعليمية عددا في حالات اضطراب الهوية الجنسية كانت في المرحلة الثانوية بعدد 27 ثم يليها المرحلة المتوسطة بعدد 6 حالات.

واوضح التقرير ان عدد حالات اضطراب الهوية الجنسية من البنات كانت الاكثر عددا عن البنين على مستوى جميع المناطق التعليمية بزيادة 13 حالة.