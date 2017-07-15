آلاء خليفة

اجتمع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة مع الملحق الثقافي في لوس انجيليس لمناقشة آخر المطالبات والقضايا التي تعرقل مسيرة الطالب.



حيث أثنى سعود الشمري ـ نائب رئيس الاتحاد الوطني ـ على جهود الملاحق الثقافية في تعاونها مع الاتحاد الوطني والطلبة في استقبالهم واستماعهم لمشاكلهم وقضاياهم متمنين لهم التوفيق في خدمة الطلبة.



ومن جانبه، أكد الشمري على ضرورة زيادة المعاشات كما عودتنا الحكومة - كل أربع سنوات - بالإضافة الى تضخم الأسعار والإيجارات في بعض المناطق التي يسكنها بعض الطلبة والطالبات مما قد يحملهم مالا طاقة لهم به حيث إن الـ ٢٦٠٠ دولارا قد لا تكفيهم لقضاء حوائجهم نظرا لغلاء المعيشة.



وأضاف الشمري بأنه تمت مناقشة آلية حظر الجامعات والمعاهد التي طال عليها «البلوك» منذ العام الماضي علما بأن أعداد الطلبة فيها لا يتجاوز الحد الأقصى.



أما بخصوص الجامعات طالب الاتحاد الوطني الملاحق الثقافية بضرورة إعادة النظر في قرارات حظر بعض الجامعات المرموقة والتي تسع للعديد من الطلبة كجامعة ولاية أريزونا وغيرها على سبيل المثال.